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В Ташкент прибыли почетные гости ЧА по каратэ
В Ташкент прибыли почетные гости ЧА по каратэ
Первенство пройдет в столице Узбекистана с 16 по 20 декабря. 14.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-14T16:32+0500
2022-12-14T16:32+0500
2022-12-14T16:32+0500
спорт
узбекистан
чемпионат азии
каратэ
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В Ташкент прибыли почетные гости Чемпионата Азии по каратэ.Почетными гостями состязаний станут президент Всемирной федерации карате Антонио Эспинос и президент Азиатской федерации каратэ Насир Аль Разуки. Накануне они прибыли в столицу Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Перед началом соревнований гости встретятся с официальными лицами и обсудят подготовку к чемпионату и развитие боевых единоборств в стране.Сам чемпионат пройдет в Ташкенте с 16 по 20 декабря.Читайте также: Футболисты с ограниченными возможностями получили награды
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узбекистан, чемпионат азии, каратэ
узбекистан, чемпионат азии, каратэ
В Ташкент прибыли почетные гости ЧА по каратэ
Первенство пройдет в столице Узбекистана с 16 по 20 декабря.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В Ташкент прибыли почетные гости Чемпионата Азии по каратэ.
Почетными гостями состязаний станут президент Всемирной федерации карате Антонио Эспинос и президент Азиатской федерации каратэ Насир Аль Разуки. Накануне они прибыли в столицу Узбекистана, сообщает
Национальный олимпийский комитет республики.
Перед началом соревнований гости встретятся с официальными лицами и обсудят подготовку к чемпионату и развитие боевых единоборств в стране.
Сам чемпионат пройдет в Ташкенте с 16 по 20 декабря.