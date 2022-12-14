https://uz.sputniknews.ru/20221214/v-tashkent-pribyli-pochetnye-gosti-cha-po-karate-30737582.html

В Ташкент прибыли почетные гости ЧА по каратэ

В Ташкент прибыли почетные гости ЧА по каратэ

Первенство пройдет в столице Узбекистана с 16 по 20 декабря. 14.12.2022, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

чемпионат азии

каратэ

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В Ташкент прибыли почетные гости Чемпионата Азии по каратэ.Почетными гостями состязаний станут президент Всемирной федерации карате Антонио Эспинос и президент Азиатской федерации каратэ Насир Аль Разуки. Накануне они прибыли в столицу Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Перед началом соревнований гости встретятся с официальными лицами и обсудят подготовку к чемпионату и развитие боевых единоборств в стране.Сам чемпионат пройдет в Ташкенте с 16 по 20 декабря.Читайте также: Футболисты с ограниченными возможностями получили награды

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