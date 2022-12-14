https://uz.sputniknews.ru/20221214/v-uzbekistane-otkroyut-shest-novyx-aeroportov-dlya-vnutrennix-reysov-30740655.html

В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсов

В Узбекистане откроют шесть новых аэропортов для внутренних рейсов

Они станут "перевалочными пунктами" для доставки туристов до культурных достопримечательностей республики.

2022-12-14T18:03+0500

2022-12-14T18:03+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. В Узбекистане появится шесть новых аэропортов для внутренних рейсов. Об этом в ходе конференции "Asia Connect: Развитие сети авиакомпаний в новой реальности" в Самарканде рассказала глава АО "Uzbekistan Airports" Рано Джураева, сообщает корреспондент Sputnik.Аэропорты появятся в Шахрисабзе, Муйнаке, Сараосиё, Джизаке, Зарафшане и Сохе. Через эти аэропорты туристы смогут добираться до достопримечательностей и культурных объектов республики.Часть из них построят с нуля, а часть создадут на базе уже имеющихся зданий.Кроме того, в Ферганской долине вместо трех существующих аэропортов в Намангане, Андижане и Фергане предлагают построить единый хаб.В 2023-2024 годах Uzbekistan Airports планирует сдать в эксплуатацию также новые аэропорты в Ургенче и Бухаре. Для этого в следующем году пройдут тендеры по выбору частных партнеров для строительства.По данным Рано Джураевой, в этом году суммарная пропускная способность всех аэропортов республики составила 7,5 млн пассажиров, что превысило показатели до пандемии. Кроме того, более чем в двое выросло число авиакомпаний, действующих в республике. Если в 2021 году их было 23, то сейчас – 50.Читайте также: Новая авиакомпания Узбекистана запустит рейсы в 6 городов России

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