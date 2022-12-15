https://uz.sputniknews.ru/20221215/30756415.html
Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу
Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу
В финальном матче действующие чемпионы мира встретятся со сборной Аргентины.
2022-12-15T11:51+0500
2022-12-15T11:51+0500
2022-12-15T11:51+0500
чм-2022 по футболу в катаре
франция
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марокко
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ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Сборная Франции обыграла команду Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.Встреча, прошедшая на стадионе "Эль-Байт", завершилась со счетом 2:0 в пользу французов, в составе которых отличились Тео Эрнандес и Коло-Муани.Коло-Муани отличился через 44 секунды после своего выхода на замену. Как отмечает статистическая служба Opta, это третий по быстроте гол в истории чемпионатов мира от футболиста, вышедшего на замену. Рекорд принадлежит уругвайцу Ричарду Моралесу, который отличился на чемпионате мира 2002 года через 16 секунд после выхода на замену.Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис провел свой 19-й матч на чемпионатах мира. Он повторил достижение немца Мануэля Нойера по играм на мировых первенствах среди вратарей. В случае, если Льорис выйдет на поле в финале турнира в Катаре, он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.Двукратные чемпионы мира французы в четвертый раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с командой Аргентины. Марокканцы 17 декабря встретятся с хорватами в матче за бронзовые медали.Читайте также: Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу
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чемпионат мира по футболу полуфинал франция марокко аргентина хорватия
чемпионат мира по футболу полуфинал франция марокко аргентина хорватия
Франция вышла в финал чемпионата мира по футболу
В финальном матче действующие чемпионы мира встретятся со сборной Аргентины.
ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Сборная Франции обыграла команду Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Встреча, прошедшая на стадионе "Эль-Байт", завершилась со счетом 2:0 в пользу французов, в составе которых отличились Тео Эрнандес и Коло-Муани.
Коло-Муани отличился через 44 секунды после своего выхода на замену. Как отмечает статистическая служба Opta, это третий по быстроте гол в истории чемпионатов мира от футболиста, вышедшего на замену. Рекорд принадлежит уругвайцу Ричарду Моралесу, который отличился на чемпионате мира 2002 года через 16 секунд после выхода на замену.
Вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис провел свой 19-й матч на чемпионатах мира. Он повторил достижение немца Мануэля Нойера по играм на мировых первенствах среди вратарей. В случае, если Льорис выйдет на поле в финале турнира в Катаре, он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.
Двукратные чемпионы мира французы в четвертый раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с командой Аргентины. Марокканцы 17 декабря встретятся с хорватами в матче за бронзовые медали.