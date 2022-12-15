https://uz.sputniknews.ru/20221215/na-ferganskom-npz-uvelichili-vyrabotku-benzina-30761416.html

На Ферганском НПЗ увеличили выработку бензина

На Ферганском НПЗ увеличили выработку бензина

Производство бензина АИ-80 выросло более чем в 1,5 раза.

2022-12-15T14:16+0500

2022-12-15T14:16+0500

2022-12-15T14:27+0500

экономика

нпз

ферганский нефтеперерабатывающий завод

бензин

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Ферганский нефтеперерабатывающий завод более чем в 1,5 раза увеличил производство бензина марки АИ-80, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Sanoat Energetika Guruhi (Saneg).С началом холодов завод нарастил производство топлива более чем на 50%. Если с января по ноябрь предприятие вырабатывало ежесуточно в среднем 800 тонн, то к 14 декабря выработка увеличилась до 1250 тонн.Это стало возможным благодаря точечному обновлению оборудования и инвестициям, которые привлекает владелец завода - нефтегазовая компания Saneg. Всего компания намерена в течение года удвоить темпы переработки сырья, с 1 млн тонн до 2 млн, направив на модернизацию ФНПЗ более 400 млн долларов, сообщили в пресс-службе.Завод также увеличил производство бензина АИ92. Ежедневно на торги выставляется не менее 500 тонн.Напомним, ФНПЗ приватизировали в июне 2022 года. Государственную долю в предприятии купила компания Saneg. В июне же была запущена модернизация НПЗ при содействии СП Jizzakh Petroleum и Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерняя структура "Газпрома").Большое участие в проекте принимает Россия. Так, в сентябре предприятие посетили представители "Газпромбанка" и Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "ЭКСАР".В проекте также задействована компания "Омскнефтехимпроект" — эксперты из России помогли в планировании строительства новых технологических установок на основе базового проекта, разработанного европейскими компаниями "Axens" и "Amec Foster Wheeler — Wood".На основании технических условий, разработанных "Омскнефтехимпроектом", Узбекистан привлек для участия в тендерных торгах известные компании-поставщики оборудований.Российская промышленная группа "КОНАР", в свою очередь, подписала с "Enter Engineering Pte. Ltd." контракт по производству и поставке резервуаров для хранения сырья и готовой продукции.Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 году и сегодня выпускает около 60 видов нефтепродуктов.Согласно проекту модернизации, до конца 2023 года на заводе внедрят процесс гидрокрекинга и с 1 июля 2023-го запустят производство бензина марки Аи-92 и дизельного топлива стандарта "Евро-5".Читайте также: Стало известно, когда закончатся отключения света в Ташкенте

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ферганский нефтеперерабатывающий завод фнпз выработка бензин увеличили на 50% модернизация