https://uz.sputniknews.ru/20221215/pomogut-li-vsu-amerikanskie-zrk-patriot-30750917.html

Помогут ли ВСУ американские ЗРК Patriot?

Помогут ли ВСУ американские ЗРК Patriot?

Технологически несовершенные ЗРК Patriot средней дальности движение США к прямому военному конфликту с Россией. Однако погоды на украинском театре военных действий они не сделают.

2022-12-15T11:05+0500

2022-12-15T11:05+0500

2022-12-15T11:05+0500

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Администрация Белого дома завершает необходимые формальности для передачи Киеву на этой неделе одной батареи ЗРК Patriot средней дальности (до 80 км) из запасов Пентагона.Стандартная батарея Patriot включает в себя восемь пусковых установок (по четыре ракеты), радар, станцию управления и электроэнергетическое оборудование. В условном залпе батареи – 32 зенитных ракеты.Украинские расчеты будут обучены эксплуатации "Пэтриотов" на военной базе США в немецком Графенвере, и для этого потребуется несколько месяцев.На Западе ЗРК Patriot считается одним из наиболее эффективных средств защиты военных объектов (баз) и административных центров от ударов баллистических и крылатых ракет, некоторых самолетов и беспилотников.Киев месяцами выпрашивал у Вашингтона эти комплексы, однако ожидания явно завышены. Легенды и мифы американского ВПК чаще служат росту продаж, а не реальной обороноспособности.И, заметим, Белый дом "стерегут" технологически более продвинутые ЗРК NASAMS с "норвежским характером", дальностью до 25 км.Мобильный ЗРК Patriot принят на вооружение армии США в далеком 1982-м, за 40 лет службы не раз модернизировался. Декларированные дальность и высота поражения баллистических целей – 20 км и 7 км, аэродинамических объектов – 80 км и 24 км соответственно. Время развертывания комплекса – 30 минут, для обнаружения цели требуется до 10 секунд.При поддержке самолета AWACS или разведывательного спутника, радарная система ЗРК способна обнаруживать (на удалении до 170 км) и сопровождать в ограниченном секторе (90 градусов) около 100 воздушных целей, одновременно наводить на них до восьми ракет. Интервал между пусками – 3 секунды. Применяются чрезвычайно дорогие зенитные боеприпасы.Госдеп США в августе одобрил поставку Саудовской Аравии 300 ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму в $3,05 млрд.То есть, каждый ракетный пуск обходится саудитам примерно в $10,2 млн. Возможно, Украине сделают скидку. И все же овчинка выделки не стоит.Самолеты противника не пострадалиПарадоксальным образом 88 пусковых установок ЗРК Patriot (в условном залпе – 352 зенитных ракеты) не защитили воздушное пространство Саудовской Аравии и объекты нефтяной компании Saudi Aramco от крылатых ракет и беспилотников йеменских повстанцев-хуситов ни в марте 2018-го, ни в сентябре 2019 года.Заряженные сотнями ракет американские ЗРК самых современных модификаций PAC-2 и PAC-3 не поразили ни одной воздушной цели. И этим поразили весь мир. Однако не впервые.Боевое крещение ЗРК Patriot в Ираке в 1991 году прошло "комом".Иракские войска использовали для ударов более 90 оперативно-тактических ракет Р-11 "Скад", из которых американцам удалось сбить только 45 при расходе 158 зенитных ракетЗРК Patriot.А ведь условия были, как в тире – иракские пуски отслеживали американские спутники и самолеты AWACS, а также надгоризонтная РЛС НАТО в Турции.Дальше в лес – больше дров.Комплекс за десятилетия эксплуатации в разных странах показал в боевых условиях вероятность поражения цели при выстреле 0,4. То есть, из 10 ракет попадают четыре.Для сравнения, российский аналог ЗРК "Бук-М3" (дальностью до 70 км) имеет вероятность поражения цели 0,99.Успешными в продажах за границу зенитными "Пэтриотами" за 40 лет эксплуатации не был сбит ни один самолет противника. Правда, в Ираке в 2003 году модернизированным ЗРК Patriot удалось поразить три дружественных самолета.Американский комплекс сложен в эксплуатации. Требует многолюдных расчетов, укомплектованных квалифицированными специалистами, времени на подготовку которых у Киева практически нет.Запасы украинских ЗРК "Бук", С-300 и ракет к ним – почти на нуле.ВСУ также испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов, и "ответные удары" на земле и в небе становятся отдельной мифологией киевского режима. Позиции украинских войск в Донбассе просто стираются с лица земли огневыми валами артиллерии, важные объекты ВСУ в глубоком тылу уничтожаются высокоточными ракетными ударами ВС России.Появление эффективных натовских средств ПВО на украинском ТВД – область ненаучной фантастики.Батарея американских ЗРК Patriot на ход боевых действий в зоне российской СВО не повлияет. Как и несколько поставленных Киеву ранее ЗРК IRIS-T и NASAMS.Надежной системы ПВО-ПРО не имеет ни одна из стран НАТО. Даже "глобальную" ПРО США в Пентагоне признали слишком дорогостоящей и неэффективной против современных российских крылатых ракет Х-101.Не касаясь новейших гиперзвуковых ракет РФ, которых американские радары просто не видят.Украина остается лишь полем для бесчеловечных экспериментов Запада. Спираль эскалации с прямым или прокси-участием Вашингтона включает: передачу ВСУ гаубиц М-777, систем HIMARS, ЗРК Patriot и спутниковых снимков онлайн, а также соучастие в подрыве "Северных потоков" и в теракте на Крымском мосту.Издание TheWashingtonPostпризывает Белый дом разрешить ВСУ бомбардировку Москвы, разумеется, американским оружием (как вариант, рассматривается F-16).Можно предположить, что на определенном этапе американской эскалации ответ России станет пропорциональным, либо асимметричным. "В домике" прокси-войны Соединенным Штатам спрятаться не удастся.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Армагеддон для ВСУ в Донбассе – "черная метка" альянсу

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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