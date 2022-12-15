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https://uz.sputniknews.ru/20221215/rossiyskie-vrachi-pomogayut-vnedrit-sovremennye-metody-lecheniya-v-uzbekistane-30750481.html
Российские врачи помогают внедрить современные методы лечения в Узбекистане
Российские врачи помогают внедрить современные методы лечения в Узбекистане
При участии российских специалистов в республике начали применять метод Илизарова для восстановления локтевого сустава.
2022-12-15T08:37+0500
2022-12-15T08:56+0500
общество
медицина
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В Узбекистане при участии российских специалистов внедряется практика восстановления повреждений локтевого сустава по методу Илизарова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Эту методику начади использовать в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии.Республиканские центры активно сотрудничают с российскими специалистами в процессе хирургического лечения врожденных или приобретенных патологий костной ткани.В этом направлении идет обмен опытом с врачами Российского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова."Мы внедряем новые технологии на основе меморандума о сотрудничестве с нашими коллегами в научном центре. Эти соглашения направлены на поиск решений проблем в области травматологии, ортопедии, хирургии и реабилитации. В скором времени планируется наладить практику восстановления костной ткани пациентов не с помощью эндопротеза или пластин, а естественным путем, по методу Илизарова", — говорит доктор-травмотолог Юрий Солдатов.Несколько пациентов уже прооперировали с помощью новых технологий."Локтевой сустав считается одним из самых сложных суставов у человека. Потому что по сути он состоит из трех суставов. Сложно обеспечить их синхронную работу друг с другом. В настоящее время существует очень мало высокотехнологичных эндопротезов, обеспечивающих это. Наиболее эффективные методы – это выполнение реконструктивных операций на костях и восстановление подвижности сустава путем установки аппарата Илизарова", — говорит заведующий отделением детской травматологии центра Искандар Ходжанов.С начала следующего года планируется внедрить эту технологию не только в самом центре, но и в территориальных филиалах.Читайте также: Цифровизация приходит в скорую: бригады экстренной помощи обеспечат планшетами
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узбекистан россия врачи медики медицинский центр имени илизарова реконструкция локтевого сустава
узбекистан россия врачи медики медицинский центр имени илизарова реконструкция локтевого сустава

Российские врачи помогают внедрить современные методы лечения в Узбекистане

08:37 15.12.2022 (обновлено: 08:56 15.12.2022)
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази
Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2022
© Соғлиқни сақлаш вазирлиги
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При участии российских специалистов в республике начали применять метод Илизарова для восстановления локтевого сустава.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В Узбекистане при участии российских специалистов внедряется практика восстановления повреждений локтевого сустава по методу Илизарова. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Эту методику начади использовать в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии.
Республиканские центры активно сотрудничают с российскими специалистами в процессе хирургического лечения врожденных или приобретенных патологий костной ткани.
В этом направлении идет обмен опытом с врачами Российского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии имени Илизарова.
"Мы внедряем новые технологии на основе меморандума о сотрудничестве с нашими коллегами в научном центре. Эти соглашения направлены на поиск решений проблем в области травматологии, ортопедии, хирургии и реабилитации. В скором времени планируется наладить практику восстановления костной ткани пациентов не с помощью эндопротеза или пластин, а естественным путем, по методу Илизарова", — говорит доктор-травмотолог Юрий Солдатов.
Несколько пациентов уже прооперировали с помощью новых технологий.
"Локтевой сустав считается одним из самых сложных суставов у человека. Потому что по сути он состоит из трех суставов. Сложно обеспечить их синхронную работу друг с другом. В настоящее время существует очень мало высокотехнологичных эндопротезов, обеспечивающих это. Наиболее эффективные методы – это выполнение реконструктивных операций на костях и восстановление подвижности сустава путем установки аппарата Илизарова", — говорит заведующий отделением детской травматологии центра Искандар Ходжанов.
С начала следующего года планируется внедрить эту технологию не только в самом центре, но и в территориальных филиалах.
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