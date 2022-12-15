https://uz.sputniknews.ru/20221215/shavkat-mirziyoev-dal-porucheniya-po-sozdaniyu-novyx-rabochix-mest-v-regionax-30775623.html

Шавкат Мирзиёев дал поручения по созданию новых рабочих мест в регионах

Шавкат Мирзиёев дал поручения по созданию новых рабочих мест в регионах

Президент провел видеоселектоное совещание по вопросам борьбы с безработицей, развитию предпринимательства, а также обеспечению населения энергоресурсами. 15.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-15T19:31+0500

2022-12-15T19:31+0500

2022-12-15T19:50+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

шавкат мирзиёев

совещание

энергетика

трудоустройство

предпринимательство

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по вопросам энергетики и развития промышленности республики.В первую очередь глава государства затронул больную для жителей страны тему – вопросы энергетики, сообщает пресс-служба президента.За последние годы энергетическая отрасль республики претерпела серьезные изменения, в частности, власти создали мощности для выработки дополнительных 5 тыс. МВт электричества, обновили 45 тыс. км электрических сетей и более 13 тыс. трансформаторных подстанций.Между тем, есть еще нерешенные проблемы. В частности, продолжаются незаконные подключения к электрическим и газовым сетям, что оказывает нагрузку на и без того перегруженную систему. С начала декабря выявили почти 3 тыс. таких случаев, а за последние два дня – 1,5 тыс.Президент подверг критике руководителей, чьи ведомства недостаточно эффективно провели подготовку к холодному периоду, и поручил первому вице-премьеру и хокимам регионов работать в усиленном режиме, а также посещать жителей, чтобы выявлять проблемы и потребности населения.Генпрокуратуре, МВД, МВД, Росгвардии, Минэнерго поручено усилить контроль за незаконными связями и хищениями.Ответственные органы должны в течение двух месяцев внести проект решения по изменению системы энергоснабжения и адаптации ее к новым требованиям.Одной из мер поддержки населения стала отмена до 1 марта акцизного сбора на бензин АИ-80. При этом Генеральная прокуратура и Антимонопольный комитет обязаны следить за тем, чтобы АЗС не завышали искусственно цены на топливо.Главной темой совещания стало развитие предпринимательства и трудоустройства населения. Так, с начала года в сферах предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и услуг обеспечена постоянная занятость 2 млн человек. Кроме того, более 4 миллионов человек получили доход за счет сезонных работ.Хокимам регионов глава государства поручил до 20 декабря принять программу борьбы с безработицей на следующий год.Одной из мер повышения занятости должна стать раздача жителям земли, высвобождаемой от посевов хлопка и зерна. Это позволит обеспечить постоянным доходом 600 тыс., а сезонным – еще 900 тыс. человек.За счет более чем 600 проектов по хранению, сортировке и переработке сельхозпродукции власти планируют создать дополнительные рабочие места для сельских жителей. На эти цели выделено 8 трлн сумов.Хокимияты районов и городов должны до 1 апреля завершить разработку генеральных планов и выставить на аукцион землю под объекты торговли и услуг. Это позволит создать рабочие места более чем для 200 тыс. человек. Большое количество дополнительных рабочих мест должны также дать проекты в области промышленного производства.Министерство инвестиций и внешней торговли будет отвечать за инвестиционные проекты. Оно обязано создать в общей сложности 320 тысяч постоянных рабочих мест в местной промышленности.Читайте также: По поручению президента зарплата водителей автобусов выросла вдвое

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шавкат мирзиёев, совещание, энергетика, трудоустройство, предпринимательство