https://uz.sputniknews.ru/20221215/svinoy-gripp-v-uzbekistane-ne-zaregistrirovan---ses-30769627.html

"Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС

"Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС

В республике действуют меры по сдерживанию эпидемий и борьбы с инфекциями, подчеркнули представители Санэпидслужбы.

2022-12-15T17:49+0500

2022-12-15T17:49+0500

2022-12-15T18:06+0500

общество

здоровье

грипп

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В России и Кыргызстане растет заболеваемость свиным гриппом. Мы попросили прокомментировать инфекционную ситуацию в Узбекистане представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики (СЭС).По словам Мафтуны Саидовой, поскольку эпидемия COVID-19 не закончилась, на границах продолжают действовать круглосуточные санитарные пункты, оснащенные всем необходимым для медицинского осмотра въезжающих и выявления инфекции.Читайте также: Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов

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