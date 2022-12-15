https://uz.sputniknews.ru/20221215/svinoy-gripp-v-uzbekistane-ne-zaregistrirovan---ses-30769627.html
"Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС
"Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС
В республике действуют меры по сдерживанию эпидемий и борьбы с инфекциями, подчеркнули представители Санэпидслужбы.
2022-12-15T17:49+0500
2022-12-15T17:49+0500
2022-12-15T18:06+0500
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грипп
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В России и Кыргызстане растет заболеваемость свиным гриппом. Мы попросили прокомментировать инфекционную ситуацию в Узбекистане представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики (СЭС).По словам Мафтуны Саидовой, поскольку эпидемия COVID-19 не закончилась, на границах продолжают действовать круглосуточные санитарные пункты, оснащенные всем необходимым для медицинского осмотра въезжающих и выявления инфекции.Читайте также: Мирзиёев: на помощь больным туберкулезом выделят миллиарды сумов
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узбекистан свиной грипп служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья информационная служба комментарий
узбекистан свиной грипп служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья информационная служба комментарий
"Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС
17:49 15.12.2022 (обновлено: 18:06 15.12.2022)
В республике действуют меры по сдерживанию эпидемий и борьбы с инфекциями, подчеркнули представители Санэпидслужбы.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. В России и Кыргызстане растет заболеваемость свиным гриппом. Мы попросили прокомментировать инфекционную ситуацию в Узбекистане представителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья республики (СЭС).
"Свиной грипп в нашей стране не выявлен. Эпидемическая ситуация стабильная. Даже если инфекция попадает на территорию нашей республики из-за рубежа, как и в случае с другими острыми респираторными заболеваниями предусмотрены мероприятия по сдерживанию (локализации) и ликвидации вспышки", - сообщила корреспонденту Sputnik
начальник информационной службы СЭС Мафтуна Саидова.
По словам Мафтуны Саидовой, поскольку эпидемия COVID-19 не закончилась, на границах продолжают действовать круглосуточные санитарные пункты, оснащенные всем необходимым для медицинского осмотра въезжающих и выявления инфекции.