https://uz.sputniknews.ru/20221215/tsentrobank-ostavil-osnovnuyu-stavku-na-urovne-15-30770424.html

Центробанк оставил основную ставку на уровне 15%

Центробанк оставил основную ставку на уровне 15%

Чем вызвано такое решение и что оно означает для обычных узбекистанцев – читайте в нашем материале.

2022-12-15T18:43+0500

2022-12-15T18:43+0500

2022-12-15T18:45+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0c/23926190_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6d6f54ffd250e49f064fa65accfbad7.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить основную ставку без изменений – на уровне 15% годовых. Причина - сохраняется давление на цены внутреннего рынка. Центробанк сохраняет "умеренно жесткие" денежно-кредитные условия в экономике, но в следующем году инфляция может снизиться, сообщили в пресс-службе банка.О причинах такого решения и о том, что это значит для рядовых узбекистанцев, разбирался корреспондент Sputnik.Ставка рефинансирования – это процентная ставка, по которой Центральный банк выделяет кредиты коммерческим банкам. При этом сами банки могут выдавать кредиты по ставке выше, чем 15%. Таким образом, для получателей кредита ставка остается стабильной.Такое решение означает, что не стоит ожидать роста процентов по срочным вкладам населения в банках.Уровень инфляцииОбщая инфляция существенно не изменилась за 3-4 месяца. Да и инфляционные ожидания населения такие же высокие - то есть потребительские цены пока стабильно растут.В ноябре годовой уровень инфляции составил 12,3%. При этом в ее структуре цены на продовольственные товары выросли на 16%, а на непродовольственные товары и услуги – на 10,7% и 7,8% соответственно.Судя по опросам, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев составляют 15,3%, а предпринимателей – 14,3%. Они остаются на уровне предыдущих месяцев.Ситуация на внутреннем рынкеЭкономическая активность в стране остается стабильной. Опрос предприятий реального сектора в ноябре показал, что индекс экономической активности составил 51,1 пункта.Этому способствует и рост кредитов. В январе-ноябре 2022 года банками было выделено на 21,7% больше кредитов, в том числе, в 1,6 раза больше кредитов населению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Объем денежных поступлений в сфере торговли и платных услуг увеличился на 32,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это происходит благодаря росту объема трансграничных денежных переводов, а также повышению пенсий и заработной платы.Ожидается, что показатели экономического роста в IV квартале также составят около 5,5%.Что происходит на внешних рынках"Во внешних экономических условиях сохраняется высокий уровень неопределенности", - считают в ЦБ.В январе-октябре во внешней торговле наблюдались тенденции роста экспорта и импорта. Объем экспорта (без учета экспорта золота) увеличился на 23,3%, а импорта - на 21,2%, объем трансграничных денежных переводов - в 2,2 раза.Кроме того сформировалась положительная разница между покупкой банками иностранной валюты у населения и продажей иностранной валюты населению, которая составила 2,8 млрд.Все это положительно повлияло на стабильность курса национальной валюты, курс сума по отношению к доллару США ослабился на 3,5% по сравнению с началом года.Денежно-кредитные условияСредневзвешенные процентные ставки на межбанковском денежном рынке в ноябре составили 14,1%. Положительные реальные процентные ставки на рынке депозитов являются одним из основных факторов значительного роста (в 1,6 раза) объема срочных депозитов в национальной валюте за прошедшие 11 месяцев текущего года.В чем риски и неопределенностиВысокие темпы роста совокупного спроса может усилить инфляционное давление с учетом определенных перебоев в совокупном предложении.Вместе с тем, сохраняются риски, связанные с глобальной экономической активностью и возможной рецессией. Они снижают внешний спрос в наступающем году.Также сохранение геополитической напряженности повышает риск сокращения возможностей внешнего финансирования. Поэтому необходимо эффективно использовать внутренние финансовые ресурсы.Инфляционное давление в экономике принимает более долгосрочный характер.В следующий раз Центробанк будет пересматривать основную ставку 26 января 2023 года.Читайте также: Шавкат Мирзиёев подписал постановление по обнулению акциза на бензин АИ-80

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан центральный банк центробанк цб основная ставка кредитная ставка кредит депозит инфляция