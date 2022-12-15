https://uz.sputniknews.ru/20221215/tsentrobank-ostavil-osnovnuyu-stavku-na-urovne-15-30770424.html
Центробанк оставил основную ставку на уровне 15%
Центробанк оставил основную ставку на уровне 15%
Чем вызвано такое решение и что оно означает для обычных узбекистанцев – читайте в нашем материале.
2022-12-15T18:43+0500
2022-12-15T18:43+0500
2022-12-15T18:45+0500
экономика
узбекистан
центральный банк республики узбекистан
основная ставка
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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить основную ставку без изменений – на уровне 15% годовых. Причина - сохраняется давление на цены внутреннего рынка. Центробанк сохраняет "умеренно жесткие" денежно-кредитные условия в экономике, но в следующем году инфляция может снизиться, сообщили в пресс-службе банка.О причинах такого решения и о том, что это значит для рядовых узбекистанцев, разбирался корреспондент Sputnik.Ставка рефинансирования – это процентная ставка, по которой Центральный банк выделяет кредиты коммерческим банкам. При этом сами банки могут выдавать кредиты по ставке выше, чем 15%. Таким образом, для получателей кредита ставка остается стабильной.Такое решение означает, что не стоит ожидать роста процентов по срочным вкладам населения в банках.Уровень инфляцииОбщая инфляция существенно не изменилась за 3-4 месяца. Да и инфляционные ожидания населения такие же высокие - то есть потребительские цены пока стабильно растут.В ноябре годовой уровень инфляции составил 12,3%. При этом в ее структуре цены на продовольственные товары выросли на 16%, а на непродовольственные товары и услуги – на 10,7% и 7,8% соответственно.Судя по опросам, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев составляют 15,3%, а предпринимателей – 14,3%. Они остаются на уровне предыдущих месяцев.Ситуация на внутреннем рынкеЭкономическая активность в стране остается стабильной. Опрос предприятий реального сектора в ноябре показал, что индекс экономической активности составил 51,1 пункта.Этому способствует и рост кредитов. В январе-ноябре 2022 года банками было выделено на 21,7% больше кредитов, в том числе, в 1,6 раза больше кредитов населению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Объем денежных поступлений в сфере торговли и платных услуг увеличился на 32,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это происходит благодаря росту объема трансграничных денежных переводов, а также повышению пенсий и заработной платы.Ожидается, что показатели экономического роста в IV квартале также составят около 5,5%.Что происходит на внешних рынках"Во внешних экономических условиях сохраняется высокий уровень неопределенности", - считают в ЦБ.В январе-октябре во внешней торговле наблюдались тенденции роста экспорта и импорта. Объем экспорта (без учета экспорта золота) увеличился на 23,3%, а импорта - на 21,2%, объем трансграничных денежных переводов - в 2,2 раза.Кроме того сформировалась положительная разница между покупкой банками иностранной валюты у населения и продажей иностранной валюты населению, которая составила 2,8 млрд.Все это положительно повлияло на стабильность курса национальной валюты, курс сума по отношению к доллару США ослабился на 3,5% по сравнению с началом года.Денежно-кредитные условияСредневзвешенные процентные ставки на межбанковском денежном рынке в ноябре составили 14,1%. Положительные реальные процентные ставки на рынке депозитов являются одним из основных факторов значительного роста (в 1,6 раза) объема срочных депозитов в национальной валюте за прошедшие 11 месяцев текущего года.В чем риски и неопределенностиВысокие темпы роста совокупного спроса может усилить инфляционное давление с учетом определенных перебоев в совокупном предложении.Вместе с тем, сохраняются риски, связанные с глобальной экономической активностью и возможной рецессией. Они снижают внешний спрос в наступающем году.Также сохранение геополитической напряженности повышает риск сокращения возможностей внешнего финансирования. Поэтому необходимо эффективно использовать внутренние финансовые ресурсы.Инфляционное давление в экономике принимает более долгосрочный характер.В следующий раз Центробанк будет пересматривать основную ставку 26 января 2023 года.Читайте также: Шавкат Мирзиёев подписал постановление по обнулению акциза на бензин АИ-80
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узбекистан центральный банк центробанк цб основная ставка кредитная ставка кредит депозит инфляция
узбекистан центральный банк центробанк цб основная ставка кредитная ставка кредит депозит инфляция
Центробанк оставил основную ставку на уровне 15%
18:43 15.12.2022 (обновлено: 18:45 15.12.2022)
Чем вызвано такое решение и что оно означает для обычных узбекистанцев – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана приняло решение оставить основную ставку без изменений – на уровне 15% годовых. Причина - сохраняется давление на цены внутреннего рынка. Центробанк сохраняет "умеренно жесткие" денежно-кредитные условия в экономике, но в следующем году инфляция может снизиться, сообщили в пресс-службе банка.
О причинах такого решения и о том, что это значит для рядовых узбекистанцев, разбирался корреспондент Sputnik
.
Ставка рефинансирования – это процентная ставка, по которой Центральный банк выделяет кредиты коммерческим банкам. При этом сами банки могут выдавать кредиты по ставке выше, чем 15%. Таким образом, для получателей кредита ставка остается стабильной.
Такое решение означает, что не стоит ожидать роста процентов по срочным вкладам населения в банках.
Уровень инфляции
Общая инфляция существенно не изменилась за 3-4 месяца. Да и инфляционные ожидания населения такие же высокие - то есть потребительские цены пока стабильно растут.
В ноябре годовой уровень инфляции составил 12,3%. При этом в ее структуре цены на продовольственные товары выросли на 16%, а на непродовольственные товары и услуги – на 10,7% и 7,8% соответственно.
Судя по опросам, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев составляют 15,3%, а предпринимателей – 14,3%. Они остаются на уровне предыдущих месяцев.
Ситуация на внутреннем рынке
Экономическая активность в стране остается стабильной. Опрос предприятий реального сектора в ноябре показал, что индекс экономической активности составил 51,1 пункта.
Этому способствует и рост кредитов. В январе-ноябре 2022 года банками было выделено на 21,7% больше кредитов, в том числе, в 1,6 раза больше кредитов населению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем денежных поступлений в сфере торговли и платных услуг увеличился на 32,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это происходит благодаря росту объема трансграничных денежных переводов, а также повышению пенсий и заработной платы.
Ожидается, что показатели экономического роста в IV квартале также составят около 5,5%.
Что происходит на внешних рынках
"Во внешних экономических условиях сохраняется высокий уровень неопределенности", - считают в ЦБ.
В январе-октябре во внешней торговле наблюдались тенденции роста экспорта и импорта. Объем экспорта (без учета экспорта золота) увеличился на 23,3%, а импорта - на 21,2%, объем трансграничных денежных переводов - в 2,2 раза.
Кроме того сформировалась положительная разница между покупкой банками иностранной валюты у населения и продажей иностранной валюты населению, которая составила 2,8 млрд.
Все это положительно повлияло на стабильность курса национальной валюты, курс сума по отношению к доллару США ослабился на 3,5% по сравнению с началом года.
Денежно-кредитные условия
Средневзвешенные процентные ставки на межбанковском денежном рынке в ноябре составили 14,1%. Положительные реальные процентные ставки на рынке депозитов являются одним из основных факторов значительного роста (в 1,6 раза) объема срочных депозитов в национальной валюте за прошедшие 11 месяцев текущего года.
В чем риски и неопределенности
"Проблемы с обеспечением топливом могут негативно сказаться на ценах товаров и услуг, за счет увеличения стоимости транспортировки и логистики", - говорится в сообщении ЦБ.
Высокие темпы роста совокупного спроса может усилить инфляционное давление с учетом определенных перебоев в совокупном предложении.
Вместе с тем, сохраняются риски, связанные с глобальной экономической активностью и возможной рецессией. Они снижают внешний спрос в наступающем году.
Также сохранение геополитической напряженности повышает риск сокращения возможностей внешнего финансирования. Поэтому необходимо эффективно использовать внутренние финансовые ресурсы.
Инфляционное давление в экономике принимает более долгосрочный характер.
"Факторы и риски, вызванные внешними и внутренними экономическими условиями, тщательно изучаются и принимаются соответствующие меры по их устранению", - считают в ЦБ.
В следующий раз Центробанк будет пересматривать основную ставку 26 января 2023 года.