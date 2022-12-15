https://uz.sputniknews.ru/20221215/turistam-v-turtsii-pridetsya-platit-novyy-nalog-30765805.html

Туристам в Турции придется платить новый налог

Туристам в Турции придется платить новый налог

Агрегаторы уже включили новый налог в стоимость номеров в отелях. 15.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-15T16:52+0500

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туризм

турция

налоги

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. С 1 января в Турции вступает в силу новый туристический налог в размере 2%. Платить его придется тем, кто будет проживать в гостиницах, курортных поселках, бутик-отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах, сообщает РИА Новости.Сайты и приложения-агрегаторы, через которые можно забронировать жилье в Турции, уже включили новый налог в стоимость апартаментов.При этом налог не будет взиматься с тех, кто не остается ночевать в отеле, а лишь принимает участие в мероприятиях на территории гостиницы – конгрессах, симпозиумах, свадьбах, других торжествах, сообщила официальная Resmi Gazete. Агрегатор Booking при попытке бронирования номера на даты с 1 января в ряде отелей и апартаментов в Стамбуле и других турецких городах уже указывает стоимость номера с учетом нового двухпроцентного налога и действующего НДС в размере 8%. При бронировании до 1 января в стоимость включен только НДС. Российский агрегатор Ostrovok лишь указывает, что "все налоги включены" в стоимость номера, агрегатор Agoda и турецкий сайт Etstur не дают детальную расшифровку, из чего складывается цена проживания. hotels.com указывает долю налогов в общей стоимости, но без деталей. При этом в случае, если бронирование номера было оформлено до публикации сообщения о новом законе в официальной газете, налог взиматься не будет, сообщили РИА Новости в одном из отелей Стамбула.Читайте также: Россияне сделали выбор: новогодние каникулы в странах ближнего зарубежья

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