https://uz.sputniknews.ru/20221215/v-pensionnom-fonde-razyasnili-komu-povysyat-pensii-30760687.html

В Пенсионном фонде разъяснили, кому повысят пенсии

В Пенсионном фонде разъяснили, кому повысят пенсии

Ежемесячные выплаты вырастут с 1 января 2023 года. Пенсионный фонд привел пример перерасчета пенсии.

2022-12-15T13:28+0500

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общество

пенсия

пенсионный фонд

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ТАШКЕНТ, 15 дек – Sputnik. С 1 января 2023 года верхний предел среднемесячной заработной платы, принимаемой для исчисления пенсий, увеличен с 10-кратного до 12-кратного размера базового размера пенсии.Согласно новому порядку, будут пересчитаны пенсии тех, чья среднемесячная заработная плата, учитываемая при назначении пенсии, выше 3 240 000 сумов.Например, мужчине со стажем работы 30 лет и среднемесячной зарплатой 3 900 000 сумов в 2022 году назначена пенсия по старости в размере 1 944 000 сумов. Она увеличится до 2 332 800 сумов.Начисление пенсии: для начисления пенсии в данном случае учитывают, что среднемесячная заработная плата более чем в 10 раз (3 240 000 сумов) превышает базовую сумму начисления пенсии (324 000 сумов).Базовый размер пенсии составляет 1 782 000 сумов (55% от среднемесячной заработной платы, учитываемой при исчислении пенсии, которая составляет 3 240 000 сумов).Надбавка за стаж работы - 162 000 сумов (1% от среднемесячной заработной платы, учитываемой при расчете пенсии за каждый дополнительный год работы сверх установленного 25-летнего стажа для мужчин - 3 240 000 сумов * 5%).Общая сумма пенсии 1 782 000 + 162 000 = 1 944 000 сумовПенсия этого гражданина будет пересчитана с 1 января 2023 года и составит 2 332 800 сумов.При этом поскольку среднемесячная заработная плата превышает в 12 раз (3 888 000 сумов) базовую сумму начисления пенсии (324 000 сумов), для расчета пенсии учитывается 3 888 000 сумов.Надбавка за сверхурочную работу - 194 400 сумов (1% от среднемесячной заработной платы, учитываемой при расчете пенсии за каждый дополнительный год работы сверх установленного 25-летнего стажа для мужчин - 3 888 000 сумов * 5%).Общий размер пенсии составит 2 138 400 + 194 400 = 2 332 800 сум.Пенсионный фонд напоминает, что размер пенсии пересчитывается автоматически, и пенсионерам не нужно никуда обращаться.В декабре фонд разослал СМС-сообщение всем пенсионерам, чья среднемесячная заработная плата составляет более 3 млн 240 тыс. сумов.Читайте также: Изменится процедура назначения пенсии

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