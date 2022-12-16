https://uz.sputniknews.ru/20221216/30776628.html
Пять "суперфудов", которые повышают иммунитет и защищают от рака
Пять "суперфудов", которые повышают иммунитет и защищают от рака
Грибы, батат и овощи - какие продукты помогут поддержать иммунитет зимой и справиться с простудами.
2022-12-16T07:00+0500
2022-12-16T07:00+0500
2022-12-16T07:00+0500
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Овощи являются главным источником витаминов, минералов и соединений растительного происхождения. Разные продукты обладают разной питательной ценностью для человеческого организма, передает портал ИноСМИ. Сегодня мы поговорим о пяти суперфудах, которые обладают антиоксидантным эффектом, повышают иммунитет и предотвращают рак. Грибы шиитакеГрибы шиитаке содержат активные компоненты, помогающие бороться с раком, поддерживать здоровье сердца и костей, а также повышающие устойчивость иммунной системы.Важнейшим активным ингредиентом грибов шиитаке является полисахарид лентинан. Он укрепляет иммунитет, усиливает устойчивость человеческого организма к вирусам и опухолям и снижает уровень воспаления.Лентинан содержит три соединения растительного происхождения — эритаденин, стирол и бета-глюкан, которые способствуют подавлению выработки и всасывания холестерина организмом, тем самым укрепляя здоровье сердца.Грибы – единственные растения, содержащие витамин D. Однако для того, чтобы накопилось достаточное количество этого вещества, грибы должны подвергаться воздействию солнечного света или ультрафиолетового излучения.БататБатат, также известный как сладкий картофель, содержит клетчатку и множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Регулярное употребление батата способствует сохранению зрения, повышению сопротивляемости иммунной системы и укреплению здоровья кишечника.Оранжевый сладкий картофель — один из самых богатых источников природного антиоксиданта бета-каротина. По данным Министерства сельского хозяйства США, содержание бета-каротина в 200 граммах оранжевого сладкого картофеля более чем в семь раз превышает суточную потребность организма взрослого человека в этом веществе. Попадая в организм, бета-каротин преобразуется в витамин А, который является важным питательным веществом для поддержания здоровья глаз и кожи. Витамин А также благоприятно воздействует на слизистую оболочку кишечника и уменьшает воспаление.Фиолетовый батат содержит антиоксидантные вещества антоцианы, способные замедлять рост раковых клеток. Исследования, опубликованные в журналах "Molecular Nutrition and Food Research" и "Food Science and Technology Research", показали, что антоцианы вызывают гибель раковых клеток у мышей, страдающих онкологией кишечника или желудка.Сладкий картофель богат клетчаткой, способствующей нормализации процесса дефекации и снижению риска развития рака ободочной кишки. Калий, содержащийся в батате, помогает регулировать кровяное давление и снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. В ста граммах сладкого картофеля содержится 337 миллиграммов калия, что составляет 9% от рекомендуемой суточной нормы.Кроме того, несмотря на то, что батат содержит большое количество углеводов и имеет сладкий вкус, людям, страдающим диабетом, полезно употреблять его в умеренных количествах. Поскольку в сладком картофеле есть пищевые волокна, он может замедлять процесс переваривания пищи в организме, предотвращая быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Один батат среднего размера содержит 27 граммов углеводов и 3,8 граммов клетчатки. БрокколиБрокколи содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и предотвращают повреждение организма свободными радикалами. Этот овощ также богат клетчаткой и витамином К. Клетчатка благоприятно влияет на здоровье кишечника, а витамин К укрепляет кости.Брокколи содержит глюкозиносилаты, которые во время усвоения в организме образуют мощный антиоксидант сульфорафан. Данное вещество подавляет рост раковых клеток и высвобождает антиоксиданты и ферменты детоксикации, тем самым значительно снижая риск развития онкологии. Сульфорафан снижает уровень воспаления, предотвращает причиняемый стеноз артерий, что положительно сказывается на здоровье сердца.Брокколи также помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что, по мнению ученых, связано с его антиоксидантными свойствами. Снижение уровня сахара происходит благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Кроме того, пищевые волокна и антиоксиданты в брокколи способствуют регуляции работы кишечника и поддержанию здоровья кишечной микрофлоры.Брюссельская капустаБрюссельская капуста и брокколи принадлежат к одному семейству овощей — крестоцветные. Глюкозиносилаты, содержащиеся в брюссельской капусте и других крестоцветных, предотвращают различные онкологические заболевания. Кемпферол, один из основных антиоксидантов брюссельской капусты, обладает противовоспалительными свойствами. Заболевания, к которым приводит хроническое воспаление, включают рак, диабет и болезни сердца.В состав брюссельской капусты также входит альфа-линоленовая кислота, которая является одной из Омега-3 жирных кислот. Эти кислоты способны снижать уровень триглицеридов в крови, предотвращать когнитивные нарушения, снижать резистентность к инсулину и уменьшать воспаление. В половине чашки (75 грамм) вареной брюссельской капусты содержится 135 миллиграммов линоленовой кислоты, что составляет 12% от ежедневной нормы у женщин и 8,5% — у мужчин.Брюссельская капуста также помогает поддерживать стабильность уровня сахара в крови. Альфа-линоленовая кислота способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы. Содержащаяся в этом овоще клетчатка замедляет усвоение пищи, что позволяет избежать быстрого повышения уровня сахара в крови.Кроме того, клетчатка благотворно сказывается на поддержании здоровой кишечной микрофлоры и функции иммунной системы кишечника. В 78 граммах вареной брюссельской капусты содержится 2 грамма клетчатки, что составляет 8% от суточной потребности человека.СвеклаВ свекле много солей азотной кислоты, которые участвуют в образовании оксида азота – соединения, вызывающего расширение кровеносных сосудов в организме. Оксид азота способен снижать кровяное давление, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. При расширении сосудов происходит увеличение притока крови к мозгу, что улучшает его работу.В статье, опубликованной в журнале "Nutrition", сообщается, что употребление свекольного сока повышает выносливость сердца и легких, увеличивает объем поглощаемого кислорода и улучшает физические показатели спортсменов. Это связано со свойствами сока, заключающимися в повышении уровня оксида азота в организме, что способствует сокращению мышц.Ярко-красный цвет свеклы обусловлен беталаинами – мощными антиоксидантами, способными уменьшать воспаление и предотвращать рак.Свекла богата фолиевой кислотой (витамин В9), способствующей синтезу гемоглобина и созреванию эритроцитов. Это вещество снижает частоту возникновения врожденных дефектов у плода. Фолиевая кислота может уменьшить повреждения кровеносных сосудов, образующиеся под воздействием вредных веществ в организме, и снизить риск заболеваний сердца и инсульта.Читайте также: "Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС
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здоровье суперфуд поддержка иммунитета как защитить иммунитет поддержать повысить продукты народная медицина в домашних условиях продукты грибы шиитаке батат капуста брюссельская брокколи свекла защита от рака онкологии опухолей
здоровье суперфуд поддержка иммунитета как защитить иммунитет поддержать повысить продукты народная медицина в домашних условиях продукты грибы шиитаке батат капуста брюссельская брокколи свекла защита от рака онкологии опухолей
Пять "суперфудов", которые повышают иммунитет и защищают от рака
Грибы, батат и овощи - какие продукты помогут поддержать иммунитет зимой и справиться с простудами.
Овощи являются главным источником витаминов, минералов и соединений растительного происхождения. Разные продукты обладают разной питательной ценностью для человеческого организма, передает портал ИноСМИ
. Сегодня мы поговорим о пяти суперфудах, которые обладают антиоксидантным эффектом, повышают иммунитет и предотвращают рак.
Грибы шиитаке
Грибы шиитаке содержат активные компоненты, помогающие бороться с раком, поддерживать здоровье сердца и костей, а также повышающие устойчивость иммунной системы.
Важнейшим активным ингредиентом грибов шиитаке является полисахарид лентинан. Он укрепляет иммунитет, усиливает устойчивость человеческого организма к вирусам и опухолям и снижает уровень воспаления.
Лентинан содержит три соединения растительного происхождения — эритаденин, стирол и бета-глюкан, которые способствуют подавлению выработки и всасывания холестерина организмом, тем самым укрепляя здоровье сердца.
Грибы – единственные растения, содержащие витамин D. Однако для того, чтобы накопилось достаточное количество этого вещества, грибы должны подвергаться воздействию солнечного света или ультрафиолетового излучения.
Батат
Батат, также известный как сладкий картофель, содержит клетчатку и множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Регулярное употребление батата способствует сохранению зрения, повышению сопротивляемости иммунной системы и укреплению здоровья кишечника.
Оранжевый сладкий картофель — один из самых богатых источников природного антиоксиданта бета-каротина. По данным Министерства сельского хозяйства США, содержание бета-каротина в 200 граммах оранжевого сладкого картофеля более чем в семь раз превышает суточную потребность организма взрослого человека в этом веществе. Попадая в организм, бета-каротин преобразуется в витамин А, который является важным питательным веществом для поддержания здоровья глаз и кожи. Витамин А также благоприятно воздействует на слизистую оболочку кишечника и уменьшает воспаление.
Фиолетовый батат содержит антиоксидантные вещества антоцианы, способные замедлять рост раковых клеток. Исследования, опубликованные в журналах "Molecular Nutrition and Food Research" и "Food Science and Technology Research", показали, что антоцианы вызывают гибель раковых клеток у мышей, страдающих онкологией кишечника или желудка.
Сладкий картофель богат клетчаткой, способствующей нормализации процесса дефекации и снижению риска развития рака ободочной кишки. Калий, содержащийся в батате, помогает регулировать кровяное давление и снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. В ста граммах сладкого картофеля содержится 337 миллиграммов калия, что составляет 9% от рекомендуемой суточной нормы.
Кроме того, несмотря на то, что батат содержит большое количество углеводов и имеет сладкий вкус, людям, страдающим диабетом, полезно употреблять его в умеренных количествах. Поскольку в сладком картофеле есть пищевые волокна, он может замедлять процесс переваривания пищи в организме, предотвращая быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Один батат среднего размера содержит 27 граммов углеводов и 3,8 граммов клетчатки.
Брокколи
Брокколи содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и предотвращают повреждение организма свободными радикалами. Этот овощ также богат клетчаткой и витамином К. Клетчатка благоприятно влияет на здоровье кишечника, а витамин К укрепляет кости.
Брокколи содержит глюкозиносилаты, которые во время усвоения в организме образуют мощный антиоксидант сульфорафан. Данное вещество подавляет рост раковых клеток и высвобождает антиоксиданты и ферменты детоксикации, тем самым значительно снижая риск развития онкологии.
Сульфорафан снижает уровень воспаления, предотвращает причиняемый стеноз артерий, что положительно сказывается на здоровье сердца.
Брокколи также помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что, по мнению ученых, связано с его антиоксидантными свойствами. Снижение уровня сахара происходит благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Кроме того, пищевые волокна и антиоксиданты в брокколи способствуют регуляции работы кишечника и поддержанию здоровья кишечной микрофлоры.
Брюссельская капуста
Брюссельская капуста и брокколи принадлежат к одному семейству овощей — крестоцветные. Глюкозиносилаты, содержащиеся в брюссельской капусте и других крестоцветных, предотвращают различные онкологические заболевания.
Кемпферол, один из основных антиоксидантов брюссельской капусты, обладает противовоспалительными свойствами. Заболевания, к которым приводит хроническое воспаление, включают рак, диабет и болезни сердца.
В состав брюссельской капусты также входит альфа-линоленовая кислота, которая является одной из Омега-3 жирных кислот. Эти кислоты способны снижать уровень триглицеридов в крови, предотвращать когнитивные нарушения, снижать резистентность к инсулину и уменьшать воспаление. В половине чашки (75 грамм) вареной брюссельской капусты содержится 135 миллиграммов линоленовой кислоты, что составляет 12% от ежедневной нормы у женщин и 8,5% — у мужчин.
Брюссельская капуста также помогает поддерживать стабильность уровня сахара в крови. Альфа-линоленовая кислота способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы. Содержащаяся в этом овоще клетчатка замедляет усвоение пищи, что позволяет избежать быстрого повышения уровня сахара в крови.
Кроме того, клетчатка благотворно сказывается на поддержании здоровой кишечной микрофлоры и функции иммунной системы кишечника. В 78 граммах вареной брюссельской капусты содержится 2 грамма клетчатки, что составляет 8% от суточной потребности человека.
Свекла
В свекле много солей азотной кислоты, которые участвуют в образовании оксида азота – соединения, вызывающего расширение кровеносных сосудов в организме. Оксид азота способен снижать кровяное давление, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. При расширении сосудов происходит увеличение притока крови к мозгу, что улучшает его работу.
В статье, опубликованной в журнале "Nutrition", сообщается, что употребление свекольного сока повышает выносливость сердца и легких, увеличивает объем поглощаемого кислорода и улучшает физические показатели спортсменов. Это связано со свойствами сока, заключающимися в повышении уровня оксида азота в организме, что способствует сокращению мышц.
Ярко-красный цвет свеклы обусловлен беталаинами – мощными антиоксидантами, способными уменьшать воспаление и предотвращать рак.
Свекла богата фолиевой кислотой (витамин В9), способствующей синтезу гемоглобина и созреванию эритроцитов. Это вещество снижает частоту возникновения врожденных дефектов у плода. Фолиевая кислота может уменьшить повреждения кровеносных сосудов, образующиеся под воздействием вредных веществ в организме, и снизить риск заболеваний сердца и инсульта.