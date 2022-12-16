https://uz.sputniknews.ru/20221216/30776628.html

Пять "суперфудов", которые повышают иммунитет и защищают от рака

Пять "суперфудов", которые повышают иммунитет и защищают от рака

Грибы, батат и овощи - какие продукты помогут поддержать иммунитет зимой и справиться с простудами.

2022-12-16T07:00+0500

2022-12-16T07:00+0500

2022-12-16T07:00+0500

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Овощи являются главным источником витаминов, минералов и соединений растительного происхождения. Разные продукты обладают разной питательной ценностью для человеческого организма, передает портал ИноСМИ. Сегодня мы поговорим о пяти суперфудах, которые обладают антиоксидантным эффектом, повышают иммунитет и предотвращают рак. Грибы шиитакеГрибы шиитаке содержат активные компоненты, помогающие бороться с раком, поддерживать здоровье сердца и костей, а также повышающие устойчивость иммунной системы.Важнейшим активным ингредиентом грибов шиитаке является полисахарид лентинан. Он укрепляет иммунитет, усиливает устойчивость человеческого организма к вирусам и опухолям и снижает уровень воспаления.Лентинан содержит три соединения растительного происхождения — эритаденин, стирол и бета-глюкан, которые способствуют подавлению выработки и всасывания холестерина организмом, тем самым укрепляя здоровье сердца.Грибы – единственные растения, содержащие витамин D. Однако для того, чтобы накопилось достаточное количество этого вещества, грибы должны подвергаться воздействию солнечного света или ультрафиолетового излучения.БататБатат, также известный как сладкий картофель, содержит клетчатку и множество витаминов, минералов и антиоксидантов. Регулярное употребление батата способствует сохранению зрения, повышению сопротивляемости иммунной системы и укреплению здоровья кишечника.Оранжевый сладкий картофель — один из самых богатых источников природного антиоксиданта бета-каротина. По данным Министерства сельского хозяйства США, содержание бета-каротина в 200 граммах оранжевого сладкого картофеля более чем в семь раз превышает суточную потребность организма взрослого человека в этом веществе. Попадая в организм, бета-каротин преобразуется в витамин А, который является важным питательным веществом для поддержания здоровья глаз и кожи. Витамин А также благоприятно воздействует на слизистую оболочку кишечника и уменьшает воспаление.Фиолетовый батат содержит антиоксидантные вещества антоцианы, способные замедлять рост раковых клеток. Исследования, опубликованные в журналах "Molecular Nutrition and Food Research" и "Food Science and Technology Research", показали, что антоцианы вызывают гибель раковых клеток у мышей, страдающих онкологией кишечника или желудка.Сладкий картофель богат клетчаткой, способствующей нормализации процесса дефекации и снижению риска развития рака ободочной кишки. Калий, содержащийся в батате, помогает регулировать кровяное давление и снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. В ста граммах сладкого картофеля содержится 337 миллиграммов калия, что составляет 9% от рекомендуемой суточной нормы.Кроме того, несмотря на то, что батат содержит большое количество углеводов и имеет сладкий вкус, людям, страдающим диабетом, полезно употреблять его в умеренных количествах. Поскольку в сладком картофеле есть пищевые волокна, он может замедлять процесс переваривания пищи в организме, предотвращая быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Один батат среднего размера содержит 27 граммов углеводов и 3,8 граммов клетчатки. БрокколиБрокколи содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением и предотвращают повреждение организма свободными радикалами. Этот овощ также богат клетчаткой и витамином К. Клетчатка благоприятно влияет на здоровье кишечника, а витамин К укрепляет кости.Брокколи содержит глюкозиносилаты, которые во время усвоения в организме образуют мощный антиоксидант сульфорафан. Данное вещество подавляет рост раковых клеток и высвобождает антиоксиданты и ферменты детоксикации, тем самым значительно снижая риск развития онкологии. Сульфорафан снижает уровень воспаления, предотвращает причиняемый стеноз артерий, что положительно сказывается на здоровье сердца.Брокколи также помогает контролировать уровень глюкозы в крови, что, по мнению ученых, связано с его антиоксидантными свойствами. Снижение уровня сахара происходит благодаря высокому содержанию пищевых волокон. Кроме того, пищевые волокна и антиоксиданты в брокколи способствуют регуляции работы кишечника и поддержанию здоровья кишечной микрофлоры.Брюссельская капустаБрюссельская капуста и брокколи принадлежат к одному семейству овощей — крестоцветные. Глюкозиносилаты, содержащиеся в брюссельской капусте и других крестоцветных, предотвращают различные онкологические заболевания. Кемпферол, один из основных антиоксидантов брюссельской капусты, обладает противовоспалительными свойствами. Заболевания, к которым приводит хроническое воспаление, включают рак, диабет и болезни сердца.В состав брюссельской капусты также входит альфа-линоленовая кислота, которая является одной из Омега-3 жирных кислот. Эти кислоты способны снижать уровень триглицеридов в крови, предотвращать когнитивные нарушения, снижать резистентность к инсулину и уменьшать воспаление. В половине чашки (75 грамм) вареной брюссельской капусты содержится 135 миллиграммов линоленовой кислоты, что составляет 12% от ежедневной нормы у женщин и 8,5% — у мужчин.Брюссельская капуста также помогает поддерживать стабильность уровня сахара в крови. Альфа-линоленовая кислота способствует повышению чувствительности к инсулину и снижению уровня глюкозы. Содержащаяся в этом овоще клетчатка замедляет усвоение пищи, что позволяет избежать быстрого повышения уровня сахара в крови.Кроме того, клетчатка благотворно сказывается на поддержании здоровой кишечной микрофлоры и функции иммунной системы кишечника. В 78 граммах вареной брюссельской капусты содержится 2 грамма клетчатки, что составляет 8% от суточной потребности человека.СвеклаВ свекле много солей азотной кислоты, которые участвуют в образовании оксида азота – соединения, вызывающего расширение кровеносных сосудов в организме. Оксид азота способен снижать кровяное давление, тем самым уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний. При расширении сосудов происходит увеличение притока крови к мозгу, что улучшает его работу.В статье, опубликованной в журнале "Nutrition", сообщается, что употребление свекольного сока повышает выносливость сердца и легких, увеличивает объем поглощаемого кислорода и улучшает физические показатели спортсменов. Это связано со свойствами сока, заключающимися в повышении уровня оксида азота в организме, что способствует сокращению мышц.Ярко-красный цвет свеклы обусловлен беталаинами – мощными антиоксидантами, способными уменьшать воспаление и предотвращать рак.Свекла богата фолиевой кислотой (витамин В9), способствующей синтезу гемоглобина и созреванию эритроцитов. Это вещество снижает частоту возникновения врожденных дефектов у плода. Фолиевая кислота может уменьшить повреждения кровеносных сосудов, образующиеся под воздействием вредных веществ в организме, и снизить риск заболеваний сердца и инсульта.Читайте также: "Свиной грипп в Узбекистане не зарегистрирован" - СЭС

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