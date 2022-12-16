https://uz.sputniknews.ru/20221216/30791850.html

Четыре полезных свойства корицы

Четыре полезных свойства корицы

В современной медицине корица используется как антиоксидантное, противовоспалительное, антилипемическое, противодиабетическое, противомикробное и противораковое средство.

2022-12-16T22:00+0500

2022-12-16T22:00+0500

2022-12-16T22:00+0500

это интересно

продукты

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/10/30792018_0:171:1280:891_1920x0_80_0_0_52eefef71ab7a6d7bd88286170da9fee.jpg

Фактически сбалансированная диета, включающая корицу, помогает снизить уровень сахара и холестерина в крови, передает портал ИноСМИ. Согласно исследованиям, корица использовалась еще в 2800 году до нашей эры для помазания, бальзамирования и лечения пищеварительных и респираторных заболеваний. Специя до сих пор применяется в традиционной медицине в таких странах, как Китай, Индия и Иран.Корицу можно употреблять в качестве пищевой добавки при диабете, желудочно-кишечных проблемах, синдроме раздраженного кишечника и других заболеваниях.Корица содержит полезные антиоксидантыКорица обладает удивительными антиоксидантными свойствами. Эта специя может быть довольно эффективной, особенно если вы придерживаетесь типичного западного рациона, который включает много обработанных пищевых продуктов и не содержит антиоксидантов, что приводит к риску возникновения воспалений. Корица богата полифенолами-антиоксидантами, которые защищают ткани организма от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами. Эти антиоксиданты могут помочь предотвратить хроническое воспаление.Корица — это натуральное противовоспалительноеКорица также может действовать как растительное противовоспалительное средство. В сравнительном исследовании, опубликованном в журнале Food and Function, изучались Cinnamomum zeylanicum (мексиканская корица) и C. cassia (китайская корица) для определения содержащихся в них противовоспалительных фитохимических соединений. Ученые сделали вывод, что э-коричный альдегид и о-метоксикоричный альдегид являются одними из самых сильнодействующих биологически активных соединений в сортах корицы. Благодаря этим веществам корица может оказать действенный эффект при лечении возрастных воспалительных заболеваний.Корица помогает снизить уровень сахара в кровиПосле еды уровень сахара в крови может быстро подняться, особенно если вы употребляете продукты, содержащие много углеводов. Эти углеводы затем метаболизируются в глюкозу. Резкие скачки уровня сахара в крови связаны с окислительным стрессом и вызывают воспаление, повреждающее клетки. В исследовании, опубликованном в журнале Diabetes Care, ученые проводили эксперимент с 60 мужчинами и женщинами с диабетом II типа, чтобы выяснить, улучшит ли ежедневный прием корицы уровень триглицеридов, глюкозы в крови, общего холестерина, холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, "хорошего" холестерина) и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, "плохого" холестерина).Результаты показали, что спустя 40 дней эксперимента в среднем наблюдался эффект снижения всех показателей:Участники трех групп принимали один, три или шесть граммов корицы одновременно с инсулинотерапией. Данные показали, что по всем показателям наблюдалось снижение, которое продолжалось и после 40 дня исследования. Ученые не увидели никаких изменений в уровне холестерина ЛПВП ("хорошего" холестерина). Результаты показывают, что ежедневное употребление корицы может помочь снизить факторы риска, связанные с развитием диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.Корица помогает снизить уровень холестеринаДобровольцы, участвовавшие в исследовании Diabetes Care, отметили улучшение уровня триглицеридов и холестерина после приема корицы. Метаанализ 13 контролируемых исследований 2017 года также связал ежедневное потребление корицы со значительным статистическим снижением уровня триглицеридов и общего холестерина. Оба исследования показывают, что прием хотя бы одного грамма (половины чайной ложки) корицы действительно снижает уровень холестерина за несколько недель.Как определить, настоящая ли корицаНа протяжении веков корни, плоды, цветы и листья коричного дерева использовались в народной медицине и кулинарии. Однако корица, используемая в качестве специи, теперь производится из коры различных видов коричных деревьев.Вот четыре распространенных вида корицы, которые вы можете приобрести в продуктовых магазинах и лавках специй:Чтобы убедиться, что специя является "настоящей" корицей, проверьте научное название конкретного сорта корицы, который вы ищете, в составе на этикетке продукта. Могут указать и его переведенное название. Цейлонская корица дороже, чем другие сорта корицы, поэтому ее труднее найти. Если вы хотите приобрести цейлонскую корицу, загляните в специализированные магазины специй. Более доступные сорта, такие как индонезийская корица, обычно доступны в большинстве супермаркетов.О чем следует подумать перед употреблением корицыКорица сама по себе считается безопасной для использования, но кассия содержит кумарин, который может быть токсичным для печени, если принимать его в больших количествах. Кумарин — это натуральное ароматизирующее вещество, содержащееся во многих растениях, например, в зеленом чае. Измельченная кассия содержит от 7 до 18 миллиграммов кумарина на каждую чайную ложку (2,6 грамма). Если вы покупаете концентрированные добавки с корицей, сначала проверьте, нет ли у вас аллергии на кумарин. А затем смело включайте корицу в сбалансированную диету, чтобы снизить уровень сахара и холестерина в крови.Читайте также: Чем кардамон полезен для организма

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье полезные свойства чем полезна народная медицина проверенные рецепты польза полезные вещества как влияет на организм антиоксиданты замедляет старение предотвращает хроническое воспаление снизить уровень сахара в крови как снизить снизить уровень холестерина профилактика инсульта как правильно выбрать корицу какие виды корицы классическая цейлонская китайская индонезийская вьетнамская лайфхаки чем вредна вред опасность