Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель

Эффект бумеранга: нефти предрекли 100 долларов за баррель

После введения ценового потолка в Европе и США ждут снижения нефтяных котировок.

2022-12-16T19:19+0500

Однако аналитики предрекают дефицит. Рынок уже ощущает дисбаланс: предложение сжимается, спрос, прежде всего со стороны Китая, растет. По мнению экспертов крупнейших инвестбанков, сырье не подешевеет, а приблизится к 110 долларам за баррель.СамоограниченияЗапрет на транспортировку российской нефти по морю вступил в силу 5 декабря. Кроме того, ЕС, "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную цену — 60 долларов за баррель. Москва переориентировалась на Индию, Китай и Турцию.По сути, включился обратный отсчет полного прекращения поставок российских энергоресурсов на Запад. В ОПЕК+ крайне озабочены прямым политическим вмешательством в рыночные механизмы. Причем, подчеркивают аналитики, позиция Москвы беспроигрышная. В частности, Россия может потребовать дополнительную премию за сырье для ЕС, включая транзит из других стран.Европейцы пытаются восполнить дефицит импортом из США, Северной Африки, с Ближнего Востока. Однако ни один поставщик не способен резко нарастить добычу для рынка ЕС.До 110 за баррельИнициаторы ценового потолка, похоже, и сами понимают, что ничего у них не получится. Это "не повлияет на биржевые котировки", признал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Такие действия "Большой семерки", несмотря на хитрую логику, российские доходы снизят минимально, а вот потрясения мировым энергетическим рынкам обеспечат", — отмечает The National Interest. Для Запада это чревато серьезными неприятностями. И конечно, нефть подорожает.По оценкам Goldman Sachs, в первом квартале баррель будет стоить 90 долларов, во втором — 95.В Bank of America для Brent предсказывают 110 долларов во втором полугодии. Многое зависит от спроса в Китае и Индии. А все указывает на то, что он вырастет."Санкции против России, низкий уровень запасов, открытие экономики Китая и готовность ОПЕК сократить добычу в случае ослабления спроса поддержат высокие цены на энергоносители", — отмечают аналитики банка в отчете.На встрече 4 декабря страны ОПЕК+ подтвердили ранее принятое решение уменьшить объем производства на два миллиона баррелей в сутки. В BofA считают, что в 2023-м картель лишь ужесточит свою политику.Это полностью отвечает интересам Москвы и других ключевых экспортеров. Чего не скажешь о США, Евросоюзе и прочих импортерах. Трейдеры ждут, что Индия и Китай заменят ЕС в качестве крупнейших потребителей углеводородов из России.Пекин на днях объявил о радикальных изменениях в политике "нулевой терпимости" к COVID-19, требования к тестированию и ограничения на поездки ослабили. Значит, Китаю понадобится больше топлива. ЕС же и так постоянно испытывает "энергетический голод". Конкуренция между азиатским и европейским рынками усилится и явно не поспособствует снижению цен."Теневой флот"В отрасли между тем говорят о расширении российского "теневого флота". Компании якобы возвращают в эксплуатацию законсервированные танкеры, а судовладельцы из ЕС передают активы операторам не из "Большой семерки".Как утверждает Financial Times, экспорт из России в последнюю неделю увеличился: танкеры вывозили из портов 3,5 миллиона баррелей в день. В Азию — на 500 тысяч больше (16 процентов). Общий показатель — на полугодовом максимуме.Однако, как подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, России не нужен "теневой флот". Покупателей и так достаточно."Многие страны — производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", — пояснил Чепа.Смягчить эффектыПотерь, конечно, не избежать. Доходы от продажи сырья начали падать еще в ноябре.По информации Международного энергетического агентства (МЭА), российские предприятия получили 15,8 миллиарда долларов — на 700 миллионов меньше, чем в октябре.По данным Минфина, в ноябре страна заработала на нефти и газе на 90 миллиардов рублей меньше, чем планировали. Однако, как подчеркнул глава ведомства Антон Силуанов, воздействие ценовых ограничений на бюджет оценивать преждевременно — Москва ведь примет ответные меры.Как бы там ни было, то, на что рассчитывали в ЕС и США, не случится. Потолок недостаточно низок."Европейские официальные лица рассуждали о том, как они "заморят российскую военную машину голодом". На самом деле горе-планировщики приложили все усилия, чтобы Кремль не пошел на резкое сокращение производства и обрушение рынка", — отмечает Bloomberg.Ответные меры еще не озвучили. Но ясно, что основные поставки перенаправят в Китай и Индию. А "объедки" с азиатского "стола" вполне могут достаться европейцам, но уже втридорога.Читайте также: Западный мир накрыло волной массовых забастовок

