https://uz.sputniknews.ru/20221213/zapadnyy-mir-nakrylo-volnoy-massovyx-zabastovok-30694534.html

Западный мир накрыло волной массовых забастовок

Западный мир накрыло волной массовых забастовок

Запад серьезно сотрясается от волны забастовок и протестов.

2022-12-13T13:05+0500

2022-12-13T13:05+0500

2022-12-13T13:05+0500

колумнисты

запад

забастовка

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Подтверждением тому является резкое усиление и без того жестких антизабастовочных мер, к которым прибегают правительства различных стран. Тот факт, что это явление становится повсеместным, подчеркивает универсальность нарастающей проблемы для глобального Запада.Новостные ленты буквально забиты сообщениями о забастовках во всем мире. Складывается впечатление, что бастуют везде и все, от государственных служащих до гробовщиков. Да-да, это не преувеличение: в Шотландии с начала ноября периодически выходят на забастовки сотрудники единственной в Британии фабрики по производству гробов, что создает серьезные проблемы для похоронной индустрии в стране.Особые страдания обывателям причиняют повсеместные забастовки сотрудников транспортной отрасли — как пассажирской, так и грузовой. Это становится сущей напастью для многих накануне рождественских праздников. Перечислять западные страны, где сейчас протестуют транспортники, можно очень долго. Приведем лишь несколько примеров.В столице Литвы Вильнюсе с прошлой недели идет бессрочная забастовка водителей автобусов. Местные власти не нашли ничего лучшего, как призвать жителей в период протеста работать из дома. Запретить акцию пытаются через суд.Во Франции о забастовке объявили почти десять тысяч кондукторов железной дороги, что уже привело к параличу пассажирского транспорта. Неделю назад было отменено до 60 процентов международных и междугородних рейсов поездов. Причем забастовщики пообещали не останавливать акции протеста и накануне рождественских выходных, когда нагрузка особенно высока. Ближайшая стачка намечена на эту среду. А если к ним присоединятся и экипажи французских авиалиний, как они грозят сделать (с 22 декабря по 2 января), — для пассажиров это обернется форменной катастрофой.А вот экипажи португальской авиакомпании TAP провели в выходные двухдневную забастовку, приведшую к отмене 360 рейсов. И предупредили, что это лишь начало, заявив о намерении бастовать пять дней в период праздничных каникул.Борьба сотрудников испанской авиакомпании Ryanair длится несколько месяцев. Она уже вызвала перебои в работе 22 аэропортов страны, а организаторы обещают еще усилить акцию в период праздников — до января включительно. Правда, испанское правительство (даром что его составляют социалисты и блок "Подемос", позиционирующий себя в качестве левацкого движения в защиту прав рабочих) активно вмешивается в эту забастовку, пытаясь ее запретить или ограничить. А также всячески препятствует массовым забастовочным акциям водителей грузовиков и служащих железной дороги. Недавно против бастующих шоферов Мадрид бросил до 50 тысяч полицейских. Свои действия власти обосновывают обеспечением "минимального сервиса" для критически важных отраслей.США планируют полномасштабную войну с РоссиейНа том же основании президент США Джо Байден на днях подписал закон, запрещающий проведение общенациональной стачки железнодорожников. Она должна была начаться 4 декабря, причем законность требований работников признали даже оппоненты. Все, чего добивались железнодорожники, — это элементарного права на получение больничных хотя бы за неделю болезни. Сейчас у них нет гарантированного права на больничный даже за один день. Невзирая на столь чудовищные обстоятельства, конгресс проявил чудеса оперативности в принятии закона, блокирующего забастовку. Байден моментально подписал его, хотя всегда называл себя "наиболее ориентированным на профсоюзы президентом в истории США" и лично обещал законодательно закрепить право на больничные для всех граждан.Наверняка все помнят, как "либерально" подавляло протесты водителей грузовиков либеральное правительство Канады в начале этого года: с арестами, водометами, газом и даже захватом банковских счетов протестующих. Но на этом борьба канадских властей с активистами не закончилась, она перешла ныне на региональный уровень. Так, законодатели провинции Нью-Брансуик вводят сейчас норму, которая наделяет власти правом направлять на "жизненно важные" предприятия штрейкбрехеров, ограничивать численность пикетов, усложнять процесс решений о забастовках внутри профсоюзов.Но дальше всех пошли власти провинции Онтарио, которые в ноябре вводили штрафы для бастующих сотрудников публичной сферы. Причем штрафы драконовские: за каждый день забастовки работник должен заплатить по четыре тысячи канадских долларов (почти три тысячи американских), то есть среднюю месячную зарплату. Повторимся: этот штраф налагается на сотрудника за каждый день! А профсоюзы, которые организуют такую забастовку, должны быть оштрафованы на 500 тысяч долларов в день. То есть одним росчерком пера премьер Онтарио Дуг Форд не просто де-факто запретил забастовочное движение — он превратил любого члена профсоюза и бастующего в вечного банкрота, лишенного имущества.Под нажимом общественности и лично премьера Канады Форд отозвал свой законопроект. Но самое поразительное — это то, что при назначении такой меры (и это признали все стороны) он действовал в рамках своих конституционных полномочий. В принципе, после чрезвычайного положения, введенного Пьером Трюдо в начале этого года для разгона акций шоферов, в Канаде можно ожидать чего угодно.Однако абсолютным лидером по числу забастовок стала Великобритания. Там сейчас с различной периодичностью и в различные дни бастуют медсестры и врачи скорой помощи, учителя и преподаватели вузов, водители автобусов, сотрудники метро и железных дорог, сотрудники аэропортов, автодорожные строители, таможенники и даже специалисты по приему экзаменов для выдачи автомобильных прав. В минувшую пятницу к забастовкам торжественно присоединились сотрудники почты, что особенно болезненно для британцев, пытающихся разослать подарки и поздравления своим родственникам и знакомым. Некоторых уже предупредили, что посылки, отправленные сейчас, накануне Рождества, могут дойти до адресата где-то в феврале.Такого количества забастовок в Британии не было с начала 1990-х. Правительство Риши Сунака реагирует соответствующим образом, срочно подготавливая жесткое антизабастовочное законодательство. Правда, юристы доказывают правительству, что в Британии и без того законы, ограничивающие права бастующих, очень суровы. Профсоюзы же уверяют, что Соединенное Королевство уже является абсолютным лидером репрессивного режима при подавлении стачек. Они выражают готовность решительно сражаться против любой попытки ужесточить законодательство.Но уже сейчас, не дожидаясь правоустанавливающих изменений, правительство Британии разрабатывает планы привлечения армии в качестве коллективного штрейкбрехера. Военнослужащих готовят к тому, что они должны будут заменить в разгар стачек сотрудников паспортного контроля на границах, водителей скорой помощи и иные категории бастующих сотрудников. Правда, военнослужащие не очень обрадованы перспективой лишиться рождественских отпусков, которые они планировали провести с семьями.Правительство Сунака попыталось сделать штрейкбрехеров даже из полицейских, призвав их подменить на время забастовок водителей скорой помощи. Но стражи порядка вежливо отказались, напомнив власти, что у них есть и иные важные обязанности, например ловить преступников.Тот факт, что правительства развитых стран Запада одно за другим ужесточают действующие законы и санкции за проведение забастовок, наглядно свидетельствует о страхе перед нарастающим стачечным движением. В первой половине этого года журнал The Economist вывел формулу грядущих голодных бунтов, предсказав их на ближайшее время в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки. Однако тенденции последних месяцев показывают, что гнев публики в связи с резким ухудшением качества жизни стремительно нарастает именно на развитом Западе.Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с РоссиейКонечно, публику просят затянуть пояса. Конечно, причины всех проблем пытаются свалить на Россию и "войну на Украине". Конечно, взывают к совести и необходимости отказаться от требований повышения зарплаты ради "борьбы с Путиным", как это сделал на днях глава Консервативной партии Британии Надим Захави. Но такие неуклюжие попытки власти вызывают лишь еще больший гнев бастующих.По мере нарастания протестных движений антизабастовочные меры властей на Западе будут неизменно ужесточаться. Но это вызовет еще более яростное противостояние, повысит градус напряженности в и без того раскаленных внутренним недовольством обществах различных стран. Видимо, западный истеблишмент за последние десятилетия относительной социальной стабильности настолько забыл об этой неизбежной реакции, что решил рискнуть, пойдя открытой войной против профсоюзного и рабочего движения. Последствия могут оказаться крайне неожиданными.Читайте также:Косово: продолжение агрессии США и НАТОАмериканская тайна украинских "Стрижей" раскрыта

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