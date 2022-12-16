https://uz.sputniknews.ru/20221216/eks-sotrudnik-sbu-prozorov-zachem-kiev-razvyazal-voynu-s-tserkovyu---video-30786818.html

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: зачем Киев развязал войну с церковью - видео

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: зачем Киев развязал войну с церковью - видео

Киевский режим боится Украинской православной церкви, считая его оплотом пророссийского противостояния, заявил в интервью Sputnik бывший сотрудник СБУ. 16.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-16T13:29+0500

2022-12-16T13:29+0500

2022-12-16T13:29+0500

видео

украина

киев

интервью

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Киевский режим боится УПЦ, которую считает оплотом пророссийского сопротивления. При этом главная мотивация борьбы СБУ с церковью - желание завладеть ее богатствами, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, в Киев уже съезжаются желающие купить бесценные артефакты, хранящиеся в храмах УПЦ. В чьи карманы пойдут деньги с их продажи? Зачем Украине неоязычество? Каких целей пытается добиться Киев обстрелами Донецка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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