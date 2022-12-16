https://uz.sputniknews.ru/20221216/eks-sotrudnik-sbu-prozorov-zachem-kiev-razvyazal-voynu-s-tserkovyu---video-30786818.html
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: зачем Киев развязал войну с церковью - видео
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: зачем Киев развязал войну с церковью - видео
Киевский режим боится Украинской православной церкви, считая его оплотом пророссийского противостояния, заявил в интервью Sputnik бывший сотрудник СБУ. 16.12.2022, Sputnik Узбекистан
2022-12-16T13:29+0500
2022-12-16T13:29+0500
2022-12-16T13:29+0500
видео
украина
киев
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/10/30786656_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7e72d5b694ae1e59203948b219d8a7a5.jpg
Киевский режим боится УПЦ, которую считает оплотом пророссийского сопротивления. При этом главная мотивация борьбы СБУ с церковью - желание завладеть ее богатствами, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. По его словам, в Киев уже съезжаются желающие купить бесценные артефакты, хранящиеся в храмах УПЦ. В чьи карманы пойдут деньги с их продажи? Зачем Украине неоязычество? Каких целей пытается добиться Киев обстрелами Донецка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
украина
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/10/30786656_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ab1dc1bb82bbf4d7657db31f5827f15.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, киев, интервью, видео
украина, киев, интервью, видео
Экс-сотрудник СБУ Прозоров: зачем Киев развязал войну с церковью - видео
Киевский режим боится Украинской православной церкви, считая его оплотом пророссийского противостояния, заявил в интервью Sputnik бывший сотрудник СБУ.
Киевский режим боится УПЦ, которую считает оплотом пророссийского сопротивления. При этом главная мотивация борьбы СБУ с церковью - желание завладеть ее богатствами, считает бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, в Киев уже съезжаются желающие купить бесценные артефакты, хранящиеся в храмах УПЦ.
В чьи карманы пойдут деньги с их продажи? Зачем Украине неоязычество? Каких целей пытается добиться Киев обстрелами Донецка? Обо всем этом смотрите в нашем видео.