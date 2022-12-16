https://uz.sputniknews.ru/20221216/genassambleya-oon-odobrila-rezolyutsiyu-predlojennuyu-shavkatom-mirziyoevym-30787278.html

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Шавкатом Мирзиёевым

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Шавкатом Мирзиёевым

Резолюция "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития" призывает оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы деятельности по достижению ЦУР.

2022-12-16T14:17+0500

2022-12-16T14:17+0500

2022-12-16T14:17+0500

политика

оон

мирзиёев

резолюция

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Генеральная ассамблея ООН 14 декабря единогласно одобрила резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)".Эту резолюцию предложил на 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Резолюция подчеркивает важную роль парламентов в возобновлении приверженности единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях поддержки всеохватного, устойчивого и прочного восстановления после пандемии COVID-19 и ускорения работы во имя устойчивого развития.Генассамблея призывает государства оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы работы по достижению ЦУР.Особое внимание резолюция уделяет поддержке женщин и молодежи и их участия в парламентских процессах.Соавторами документа выступили 80 государств со всех континентов мира. Межпарламентский союз считает данный документ важным шагом в деле подготовки к Саммиту ЦУР, который состоится в сентябре 2023 года в рамках Высокой недели 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.Читайте также: Шавкат Мирзиёев дал поручения по созданию новых рабочих мест в регионах

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