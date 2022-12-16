https://uz.sputniknews.ru/20221216/genassambleya-oon-odobrila-rezolyutsiyu-predlojennuyu-shavkatom-mirziyoevym-30787278.html
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Шавкатом Мирзиёевым
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Шавкатом Мирзиёевым
Резолюция "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития" призывает оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы деятельности по достижению ЦУР.
2022-12-16T14:17+0500
2022-12-16T14:17+0500
2022-12-16T14:17+0500
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Генеральная ассамблея ООН 14 декабря единогласно одобрила резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)".Эту резолюцию предложил на 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Резолюция подчеркивает важную роль парламентов в возобновлении приверженности единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях поддержки всеохватного, устойчивого и прочного восстановления после пандемии COVID-19 и ускорения работы во имя устойчивого развития.Генассамблея призывает государства оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы работы по достижению ЦУР.Особое внимание резолюция уделяет поддержке женщин и молодежи и их участия в парламентских процессах.Соавторами документа выступили 80 государств со всех континентов мира. Межпарламентский союз считает данный документ важным шагом в деле подготовки к Саммиту ЦУР, который состоится в сентябре 2023 года в рамках Высокой недели 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.Читайте также: Шавкат Мирзиёев дал поручения по созданию новых рабочих мест в регионах
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оон резолюция об усилении роли парламентов цели устойчивого развития цур инициатива шавкат мирзиёев узбекистан
оон резолюция об усилении роли парламентов цели устойчивого развития цур инициатива шавкат мирзиёев узбекистан
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, предложенную Шавкатом Мирзиёевым
Резолюция "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития" призывает оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы деятельности по достижению ЦУР.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Генеральная ассамблея ООН 14 декабря единогласно одобрила резолюцию "Об усилении роли парламентов в ускорении достижения Целей устойчивого развития (ЦУР)".
Эту резолюцию предложил на 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает
пресс-служба главы государства.
Резолюция подчеркивает важную роль парламентов в возобновлении приверженности единству, солидарности и многостороннему сотрудничеству в целях поддержки всеохватного, устойчивого и прочного восстановления после пандемии COVID-19 и ускорения работы во имя устойчивого развития.
Генассамблея призывает государства оказывать поддержку парламентам и способствовать их вовлечению в процессы работы по достижению ЦУР.
Особое внимание резолюция уделяет поддержке женщин и молодежи и их участия в парламентских процессах.
Соавторами документа выступили 80 государств со всех континентов мира. Межпарламентский союз считает данный документ важным шагом в деле подготовки к Саммиту ЦУР, который состоится в сентябре 2023 года в рамках Высокой недели 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.