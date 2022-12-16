https://uz.sputniknews.ru/20221216/gubernator-omskoy-oblasti-posetit-predpriyatiya-v-navoi-30789201.html
Губернатор Омской области посетит предприятия в Навои
Губернатор Омской области посетит предприятия в Навои
Делегация российского региона прибыла в Навоийскую область и встретилась с хокимом Норматом Турсуновым.
2022-12-16T15:54+0500
2022-12-16T15:54+0500
2022-12-16T15:54+0500
политика
навоийская область
россия
делегация
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Делегация Омской области во главе с губернатором Анатолием Бурковым прибыла в Навоийскую область. Здесь российские гости встретились с хокимом региона Норматом Турсуновым, сообщает корреспондент Sputnik.В ходе встречи, в которой приняли участие представители министерств и ведомств, деловых кругов Омской области, стороны обсудили перспективы развития межрегиональных связей между двумя странами, в частности, вопросы подготовки договоров и соглашений для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.Как отметил Анатолий Бурков, цель визита делегации – достижение конкретных перспективных договоренностей.Омская делегация планирует ознакомиться с производственными процессами местных предприятий, производящих оборудование для нефтехимической промышленности, гранитные и мраморные изделия, строительные товары и другую продукцию. Кроме того, руководство российского региона побывает в Навоийском государственном педагогическом институте и Навоийском государственном горном и технологическом университете.Читайте также: Делегация Омской области приехала в Джизак
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узбекистан навоийская область омская область делегация
узбекистан навоийская область омская область делегация
Губернатор Омской области посетит предприятия в Навои
Делегация российского региона прибыла в Навоийскую область и встретилась с хокимом Норматом Турсуновым.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik.
Делегация Омской области во главе с губернатором Анатолием Бурковым прибыла в Навоийскую область. Здесь российские гости встретились с хокимом региона Норматом Турсуновым, сообщает корреспондент Sputnik
.
В ходе встречи, в которой приняли участие представители министерств и ведомств, деловых кругов Омской области, стороны обсудили перспективы развития межрегиональных связей между двумя странами, в частности, вопросы подготовки договоров и соглашений для налаживания взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
Как отметил Анатолий Бурков, цель визита делегации – достижение конкретных перспективных договоренностей.
Омская делегация планирует ознакомиться с производственными процессами местных предприятий, производящих оборудование для нефтехимической промышленности, гранитные и мраморные изделия, строительные товары и другую продукцию.
Кроме того, руководство российского региона побывает в Навоийском государственном педагогическом институте и Навоийском государственном горном и технологическом университете.