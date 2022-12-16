https://uz.sputniknews.ru/20221216/medikam-budut-vyplachivat-nadbavki-za-uchenuyu-stepen-30777873.html
Медикам будут выплачивать надбавки за ученую степень
Медикам будут выплачивать надбавки за ученую степень
Докторам наук будут доплачивать до 60% от зарплаты, кандидатам – до 30%.
2022-12-16T08:39+0500
2022-12-16T08:39+0500
2022-12-16T09:09+0500
общество
врачи
медики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/0c/14757489_0:0:3357:1888_1920x0_80_0_0_ed4cd8cdd5f8e6207919e8e851db5224.jpg
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало правила ежемесячной доплаты работникам лечебно-профилактических учреждений, имеющим ученую степень.Для этого медик должен соответствовать следующим требованиям:Каждому критерию соответствует процент надбавки.Сотрудникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (PhD), будут выплачивать ежемесячную надбавку по основному месту работы.Выплачивать ее будут на будущий год с учетом результатов его деятельности за текущий год. При этом ее размер пропорционален занимаемой сотрудником должности, но не может быть более одной ставки к окладу.Докторам наук (Doctor of Science) – надбавка составит до 60% должностного оклада, кандидатам наук или докторам философии (PhD) – до 30%.Для получения доплаты сотрудник ежегодно до 15 декабря должен предоставить своему руководителю заявление с приложением подтверждающих документов.Данный порядок не распространяется на медработников республиканских специализированных научно-практических центров. Они получают дополнительную оплату по другим правилам.Читайте также: В Пенсионном фонде разъяснили, кому повысят пенсии
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/0c/14757489_626:0:3357:2048_1920x0_80_0_0_f47f1d38f80ae3851027af38e4c622e7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан медики доплата правила как кому будут начислять условия размер ученая степень кандидат наук доктор наук
узбекистан медики доплата правила как кому будут начислять условия размер ученая степень кандидат наук доктор наук
Медикам будут выплачивать надбавки за ученую степень
08:39 16.12.2022 (обновлено: 09:09 16.12.2022)
Докторам наук будут доплачивать до 60% от зарплаты, кандидатам – до 30%.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik.
Правительство Узбекистана разработало правила
ежемесячной доплаты работникам лечебно-профилактических учреждений, имеющим ученую степень.
Для этого медик должен соответствовать следующим требованиям:
внедрять новые стандарты лечения;
иметь национальный или зарубежный патент;
быть членом научных советов по присуждению научных степеней;
публиковать статьи в научных журналах;
участвовать в проектах государственных научных программ;
разрабатывать учебники для вузов.
Каждому критерию соответствует процент надбавки.
Сотрудникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (PhD), будут выплачивать ежемесячную надбавку по основному месту работы.
Выплачивать ее будут на будущий год с учетом результатов его деятельности за текущий год. При этом ее размер пропорционален занимаемой сотрудником должности, но не может быть более одной ставки к окладу.
Докторам наук (Doctor of Science) – надбавка составит до 60% должностного оклада, кандидатам наук или докторам философии (PhD) – до 30%.
Для получения доплаты сотрудник ежегодно до 15 декабря должен предоставить своему руководителю заявление с приложением подтверждающих документов.
Данный порядок не распространяется на медработников республиканских специализированных научно-практических центров. Они получают дополнительную оплату по другим правилам
.