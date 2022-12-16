https://uz.sputniknews.ru/20221216/medikam-budut-vyplachivat-nadbavki-za-uchenuyu-stepen-30777873.html

Медикам будут выплачивать надбавки за ученую степень

Медикам будут выплачивать надбавки за ученую степень

Докторам наук будут доплачивать до 60% от зарплаты, кандидатам – до 30%.

2022-12-16T08:39+0500

2022-12-16T08:39+0500

2022-12-16T09:09+0500

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. Правительство Узбекистана разработало правила ежемесячной доплаты работникам лечебно-профилактических учреждений, имеющим ученую степень.Для этого медик должен соответствовать следующим требованиям:Каждому критерию соответствует процент надбавки.Сотрудникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук (Doctor of Science), кандидата наук или доктора философии (PhD), будут выплачивать ежемесячную надбавку по основному месту работы.Выплачивать ее будут на будущий год с учетом результатов его деятельности за текущий год. При этом ее размер пропорционален занимаемой сотрудником должности, но не может быть более одной ставки к окладу.Докторам наук (Doctor of Science) – надбавка составит до 60% должностного оклада, кандидатам наук или докторам философии (PhD) – до 30%.Для получения доплаты сотрудник ежегодно до 15 декабря должен предоставить своему руководителю заявление с приложением подтверждающих документов.Данный порядок не распространяется на медработников республиканских специализированных научно-практических центров. Они получают дополнительную оплату по другим правилам.Читайте также: В Пенсионном фонде разъяснили, кому повысят пенсии

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