https://uz.sputniknews.ru/20221216/predstaviteli-ministerstv-i-vedomstv-sorevnuyutsya-v-borbe-30790763.html

Представители министерств и ведомств соревнуются в борьбе

Представители министерств и ведомств соревнуются в борьбе

Цель состязаний – популяризация национального вида спорта среди чиновников.

2022-12-16T16:47+0500

2022-12-16T16:47+0500

2022-12-16T16:47+0500

спорт

борьба

чиновники

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В Ташкенте стартовали состязания по борьбе. Участие в состязаниях принимают представители министерств и ведомств, сообщает корреспондент Sputnik.На ковер выйдут около 100 борцов из более чем 20 государственных организаций из всех регионов страны. Состязаться мужчины будут в пяти, а женщины – в трех весовых категориях.Цель состязаний – популяризация национального вида спорта среди работников государственных органов, учреждений и организаций."В ходе трехдневных соревнований пройдет также Кубок Генерального прокурора Узбекистана", — сообщила Зулхумор Розиева, руководитель информационной службы Федерации спортивной борьбы Узбекистана.В турнире принимают участие борцы из Генеральной прокуратуры, "УзАвто", "Узкимёсаноат", Алмалыкского горно-металлургического комбината, хокимиятов и других организаций.Читайте также: В Термезе прошли конноспортивные соревнования среди военных – фото

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