https://uz.sputniknews.ru/20221216/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-sotrudnichat-v-likvidatsii-chs-30778601.html

Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в ликвидации ЧС

Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в ликвидации ЧС

Казахский парламент ратифицировал межправительственное соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2022-12-16T11:00+0500

2022-12-16T11:00+0500

2022-12-16T11:00+0500

политика

узбекистан

казахстан

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Соответствующее соглашение было подписано в декабре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, данный документ направлен на создание правовой основы для сотрудничества между компетентными органами правительств Казахстана и Узбекистана в области предотвращения чрезвычайных ситуаций.Соглашение предусматривает:Кроме того, соглашение регулирует вопросы, связанные с обращением за помощью и оперативным реагированием на него. В частности, спасательные подразделения могут пересекать границу страны, где произошла катастрофа, в упрощенном порядке.Напомним, что Шавкат Мирзиёев 18 мая 2022 года утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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