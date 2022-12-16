https://uz.sputniknews.ru/20221216/uzbekistan-i-kazaxstan-budut-sotrudnichat-v-likvidatsii-chs-30778601.html
Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в ликвидации ЧС
Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в ликвидации ЧС
Казахский парламент ратифицировал межправительственное соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2022-12-16T11:00+0500
2022-12-16T11:00+0500
2022-12-16T11:00+0500
политика
узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Соответствующее соглашение было подписано в декабре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, данный документ направлен на создание правовой основы для сотрудничества между компетентными органами правительств Казахстана и Узбекистана в области предотвращения чрезвычайных ситуаций.Соглашение предусматривает:Кроме того, соглашение регулирует вопросы, связанные с обращением за помощью и оперативным реагированием на него. В частности, спасательные подразделения могут пересекать границу страны, где произошла катастрофа, в упрощенном порядке.Напомним, что Шавкат Мирзиёев 18 мая 2022 года утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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узбекистан казахстан сотрудничество ратифицировал соглашение ликвидация чрезвычайных ситуаций катастроф
узбекистан казахстан сотрудничество ратифицировал соглашение ликвидация чрезвычайных ситуаций катастроф
Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в ликвидации ЧС
Казахский парламент ратифицировал межправительственное соглашение о сотрудничестве в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Парламент Казахстана ратифицировал
соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Соответствующее соглашение было подписано в декабре прошлого года в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.
По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, данный документ направлен на создание правовой основы для сотрудничества между компетентными органами правительств Казахстана и Узбекистана в области предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Соглашение предусматривает:
обмен опытом по подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, включая организацию оказания первой медицинской помощи;
подготовка специалистов по гражданской обороне в двух государственных учебных заведениях;
исследование и мониторинг опасных техногенных и экологических процессов, природных явлений;
налаживание взаимного сотрудничества соответствующих государственных органов при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
помощь в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории каждого из государств.
Кроме того, соглашение регулирует вопросы, связанные с обращением за помощью и оперативным реагированием на него. В частности, спасательные подразделения могут пересекать границу страны, где произошла катастрофа, в упрощенном порядке.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев 18 мая 2022 года утвердил соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о сотрудничестве в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.