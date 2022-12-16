https://uz.sputniknews.ru/20221216/v-uzbekistane-konfiskovali-salyutov-pochti-na-55-mlrd-sumov--30795221.html
В Узбекистане конфисковали салютов почти на 5,5 млрд сумов
В Узбекистане конфисковали салютов почти на 5,5 млрд сумов
В 2022 году нелегальной пиротехники изъяли на 62% больше, чем в прошлом году.
2022-12-16T18:25+0500
2022-12-16T18:25+0500
2022-12-16T19:03+0500
общество
пиротехника
таможня
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2022 году таможенники изъяли 7 млн 435 тыс. контрафактных пиротехнических изделий на сумму почти 5,5 миллиарда сумов.Этот показатель на 62% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил и.о. руководителя пресс-службы Государственного таможенного комитета Хусан Тангриев на брифинге в АИМК.Согласно анализу, на 16 декабря текущего года таможенники выявили 123 случая таможенных нарушений, связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий.В результате из незаконного оборота было изъято более 7 млн. 435 тыс. пиротехнических изделий на сумму почти 5,5 млрд сумов. Этот показатель увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Больше всего незаконной пиротехники изъяли в Ферганской области - 2 млн. 137 тыс. изделий, на втором месте Ташкент - 1 млн. 514 тыс., На третьем месте – Кашкадарьинская область - 920 тыс. изделий.По 24 выявленным таможенным нарушениям возбуждены уголовные дела. В настоящее время таможенная служба проводит следственные действия по еще 30 случаям нарушений.Читайте также: "На грани смерти" - в зоопарке рассказали о состоянии конфискованных игуан и крокодила
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пиротехника таможня конфисковали незаконный ввоз нарушения
пиротехника таможня конфисковали незаконный ввоз нарушения
В Узбекистане конфисковали салютов почти на 5,5 млрд сумов
18:25 16.12.2022 (обновлено: 19:03 16.12.2022)
В 2022 году нелегальной пиротехники изъяли на 62% больше, чем в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане в 2022 году таможенники изъяли 7 млн 435 тыс. контрафактных пиротехнических изделий на сумму почти 5,5 миллиарда сумов.
Этот показатель на 62% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил и.о. руководителя пресс-службы Государственного таможенного комитета Хусан Тангриев на брифинге в АИМК.
Согласно анализу, на 16 декабря текущего года таможенники выявили 123 случая таможенных нарушений, связанных с незаконным оборотом пиротехнических изделий.
В результате из незаконного оборота было изъято более 7 млн. 435 тыс. пиротехнических изделий на сумму почти 5,5 млрд сумов. Этот показатель увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Больше всего незаконной пиротехники изъяли в Ферганской области - 2 млн. 137 тыс. изделий, на втором месте Ташкент - 1 млн. 514 тыс., На третьем месте – Кашкадарьинская область - 920 тыс. изделий.
По 24 выявленным таможенным нарушениям возбуждены уголовные дела. В настоящее время таможенная служба проводит следственные действия по еще 30 случаям нарушений.