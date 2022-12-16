https://uz.sputniknews.ru/20221216/v-uzbekistane-predlagayut-zapretit-propagandu-lgbt-30778385.html

В Узбекистане предлагают запретить пропаганду ЛГБТ

В Узбекистане предлагают запретить пропаганду ЛГБТ

Разработанный недавно Информационный кодекс республики находится на общественном обсуждении.

2022-12-16T10:26+0500

2022-12-16T10:26+0500

2022-12-16T10:26+0500

общество

узбекистан

кодекс

правовая информация

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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В Узбекистане 8 законов в сфере информации объединили в один нормативно-правовой документ и разработали Информационный кодекс.Разработали новый кодекс специалисты Агентства по информации и массовых коммуникаций. Проект кодекса уже одобрили50 заинтересованных министерств и ведомств.Настоящий документ регулирует отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права на получение информации, использование информационных ресурсов и информационных систем, свободный и беспрепятственный поиск, получение, исследование, передачу и распространение информации в Республике Узбекистан.Он также отражает нормы по защите информации и информационной безопасности человека, общества и государства, распространению правовой информации и обеспечению ее использования.Кодекс состоит из 131 статьи и включает ряд новых понятий.Например, статья 54 гласит, что злоупотребление свободой СМИ запрещено.Согласно документу, в средствах массовой информации не допускается пропаганда порнографии, противоестественных отношений между представителями одного пола.Также запрещается призывать к насильственному изменению существующего конституционного строя и территориальной целостности Узбекистана.Кодекс запрещает:Запрещается через средства массовой информации унижать честь, достоинство или профессиональную репутацию граждан, оскорблять их, препятствовать их законной деятельности, а также вмешиваться в частную жизнь граждан.Обсуждение кодекса продлится до 29 декабря.Читайте также: Вместимость школ увеличится на 1,2 миллиона учеников к 2026 году

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