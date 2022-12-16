https://uz.sputniknews.ru/20221216/v-uzbekistane-predlagayut-zapretit-propagandu-lgbt-30778385.html
В Узбекистане предлагают запретить пропаганду ЛГБТ
В Узбекистане предлагают запретить пропаганду ЛГБТ
Разработанный недавно Информационный кодекс республики находится на общественном обсуждении.
2022-12-16T10:26+0500
2022-12-16T10:26+0500
2022-12-16T10:26+0500
общество
узбекистан
кодекс
правовая информация
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ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В Узбекистане 8 законов в сфере информации объединили в один нормативно-правовой документ и разработали Информационный кодекс.Разработали новый кодекс специалисты Агентства по информации и массовых коммуникаций. Проект кодекса уже одобрили50 заинтересованных министерств и ведомств.Настоящий документ регулирует отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права на получение информации, использование информационных ресурсов и информационных систем, свободный и беспрепятственный поиск, получение, исследование, передачу и распространение информации в Республике Узбекистан.Он также отражает нормы по защите информации и информационной безопасности человека, общества и государства, распространению правовой информации и обеспечению ее использования.Кодекс состоит из 131 статьи и включает ряд новых понятий.Например, статья 54 гласит, что злоупотребление свободой СМИ запрещено.Согласно документу, в средствах массовой информации не допускается пропаганда порнографии, противоестественных отношений между представителями одного пола.Также запрещается призывать к насильственному изменению существующего конституционного строя и территориальной целостности Узбекистана.Кодекс запрещает:Запрещается через средства массовой информации унижать честь, достоинство или профессиональную репутацию граждан, оскорблять их, препятствовать их законной деятельности, а также вмешиваться в частную жизнь граждан.Обсуждение кодекса продлится до 29 декабря.Читайте также: Вместимость школ увеличится на 1,2 миллиона учеников к 2026 году
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узбекистан информационный кодекс запрет противоестественных отношений между людьми одного пола однополых отношений лгбт порнографии наркотиков насилия ненависти оскорблений унижение чести достоинства деловой репутации
узбекистан информационный кодекс запрет противоестественных отношений между людьми одного пола однополых отношений лгбт порнографии наркотиков насилия ненависти оскорблений унижение чести достоинства деловой репутации
В Узбекистане предлагают запретить пропаганду ЛГБТ
Разработанный недавно Информационный кодекс республики находится на общественном обсуждении.
ТАШКЕНТ, 16 дек – Sputnik. В Узбекистане 8 законов в сфере информации объединили в один нормативно-правовой документ и разработали Информационный кодекс.
Разработали новый кодекс специалисты Агентства по информации и массовых коммуникаций. Проект кодекса уже одобрили50 заинтересованных министерств и ведомств.
Настоящий документ регулирует отношения, возникающие в процессе реализации конституционного права на получение информации, использование информационных ресурсов и информационных систем, свободный и беспрепятственный поиск, получение, исследование, передачу и распространение информации в Республике Узбекистан.
Он также отражает нормы по защите информации и информационной безопасности человека, общества и государства, распространению правовой информации и обеспечению ее использования.
Кодекс состоит из 131 статьи и включает ряд новых понятий.
Например, статья 54 гласит, что злоупотребление свободой СМИ запрещено.
Согласно документу, в средствах массовой информации не допускается пропаганда порнографии, противоестественных отношений между представителями одного пола.
Также запрещается призывать к насильственному изменению существующего конституционного строя и территориальной целостности Узбекистана.
пропаганду войны, насилия и терроризма, а также религиозного экстремизма, сепаратизма и фанатизма;
разглашение сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну;
распространение национальной, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также ложных сведений;
пропаганду наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, если иное не установлено законом;
использование информации в целях совершения иных действий, влекущих за собой административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.
Запрещается через средства массовой информации унижать честь, достоинство или профессиональную репутацию граждан, оскорблять их, препятствовать их законной деятельности, а также вмешиваться в частную жизнь граждан.
Обсуждение кодекса продлится до 29 декабря.