https://uz.sputniknews.ru/20221217/idealnyy-zimniy-pirog-iz-grush---prostoy-retsept-30794726.html
Идеальный зимний пирог из груш — простой рецепт
Идеальный зимний пирог из груш — простой рецепт
Пряный, ароматный, вкусный и простой - идеальный рецепт грушевого пирога. Можно дополнить его шариком мороженого или взбитыми сливками.
2022-12-17T08:00+0500
2022-12-17T08:00+0500
2022-12-17T10:20+0500
это интересно
рецепт
пирог
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В предновогодний период так хочется немного праздника! Праздничное настроение подарит аромат корицы, гвоздики, ванили, а простой рецепт сделает этот пирог любимым лакомством всех хозяек.Ингредиенты:Приготовление В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло, добавьте сахар. Когда сахар растает и смесь немного потемнеет, добавьте специи и тщательно перемешайте. Получившуюся пряную карамель вылейте на дно формы для запекания, сверху красиво уложите разрезанные вдоль пополам груши. Груши сверху "укройте" раскатанным пластом теста, подоткните края. В центре теста сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Запекайте в духовке при 180 градусах, пока тесто не зарумянится.Готовый пирог переверните на блюдо грушами вверх, дайте чуть отстыть. Подать можно с шариком мороженого или со взбитыми сливками, хотя торт вкусен и сам по себе как в горячем, так и в холодном виде.Читайте также: Волшебный яблочный штрудель из "Гарри Поттера"
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пирог грушевый рецепт идеальный быстрый с карамелью груши пряности корица кардамон гвоздика имбирь перец быстрый простой легкий проверенный с мороженым пирог слоеное тесто что приготовить быстро рецепты для начинающих новогодние
пирог грушевый рецепт идеальный быстрый с карамелью груши пряности корица кардамон гвоздика имбирь перец быстрый простой легкий проверенный с мороженым пирог слоеное тесто что приготовить быстро рецепты для начинающих новогодние
Идеальный зимний пирог из груш — простой рецепт
08:00 17.12.2022 (обновлено: 10:20 17.12.2022)
Пряный, ароматный, вкусный и простой - идеальный рецепт грушевого пирога. Можно дополнить его шариком мороженого или взбитыми сливками.
В предновогодний период так хочется немного праздника! Праздничное настроение подарит аромат корицы, гвоздики, ванили, а простой рецепт сделает этот пирог любимым лакомством всех хозяек.
Ингредиенты:
смесь пряностей (корица, имбирь, гвоздика, кардамон, душистый и острый перец) — 1 ч. л.;
Приготовление
В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло, добавьте сахар. Когда сахар растает и смесь немного потемнеет, добавьте специи и тщательно перемешайте.
Получившуюся пряную карамель вылейте на дно формы для запекания, сверху красиво уложите разрезанные вдоль пополам груши. Груши сверху "укройте" раскатанным пластом теста, подоткните края. В центре теста сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Запекайте в духовке при 180 градусах, пока тесто не зарумянится.
Готовый пирог переверните на блюдо грушами вверх, дайте чуть отстыть. Подать можно с шариком мороженого или со взбитыми сливками, хотя торт вкусен и сам по себе как в горячем, так и в холодном виде.