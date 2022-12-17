https://uz.sputniknews.ru/20221217/idealnyy-zimniy-pirog-iz-grush---prostoy-retsept-30794726.html

Идеальный зимний пирог из груш — простой рецепт

Идеальный зимний пирог из груш — простой рецепт

Пряный, ароматный, вкусный и простой - идеальный рецепт грушевого пирога. Можно дополнить его шариком мороженого или взбитыми сливками.

2022-12-17T08:00+0500

2022-12-17T08:00+0500

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рецепт

пирог

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В предновогодний период так хочется немного праздника! Праздничное настроение подарит аромат корицы, гвоздики, ванили, а простой рецепт сделает этот пирог любимым лакомством всех хозяек.Ингредиенты:Приготовление В небольшой кастрюльке растопите сливочное масло, добавьте сахар. Когда сахар растает и смесь немного потемнеет, добавьте специи и тщательно перемешайте. Получившуюся пряную карамель вылейте на дно формы для запекания, сверху красиво уложите разрезанные вдоль пополам груши. Груши сверху "укройте" раскатанным пластом теста, подоткните края. В центре теста сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Запекайте в духовке при 180 градусах, пока тесто не зарумянится.Готовый пирог переверните на блюдо грушами вверх, дайте чуть отстыть. Подать можно с шариком мороженого или со взбитыми сливками, хотя торт вкусен и сам по себе как в горячем, так и в холодном виде.Читайте также: Волшебный яблочный штрудель из "Гарри Поттера"

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