https://uz.sputniknews.ru/20221217/inostrantsy-v-uzbekistane-smogut-zapisat-detey-v-shkolu-onlayn-30806539.html

Иностранцы в Узбекистане смогут записать детей в школу онлайн

Иностранцы в Узбекистане смогут записать детей в школу онлайн

Постоянно или временно проживающие в Узбекистане иностранцы теперь смогут записать своих детей в школу на Едином портале интерактивных госуслуг. Какие документы для этого понадобятся - в нашем обзоре.

2022-12-17T16:38+0500

2022-12-17T16:38+0500

2022-12-17T16:38+0500

общество

иностранцы

узбекистан

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/767/64/7676425_0:0:4986:2805_1920x0_80_0_0_6f821fbd27b77f5ddf52ffb88be7c542.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Иностранцы, постоянно или временно проживающие в Узбекистане, получили возможность подать онлайн-заявку на устройство детей в школу.Для этого на портале my.gov.uz можно воспользоваться соответствующей госуслугой.Вместе с заявкой иностранным гражданам необходимо предоставить:Если заявление подается законным представителем, прилагается документ, подтверждающий это.Для регистрации иностранцев в Единой системе идентификации требуется получение ПИНФЛ - Персонального идентификационного номера физического лица.Иностранные граждане могут получить его в центрах госуслуг или в отделах миграции и оформления гражданства органов внутренних дел по месту временной регистрации или постоянного проживания.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

иностранцы в узбекистане как записать детей в школу онлайн постоянно временно проживающие единый портал интерактивных госуслуг какие документы обзор