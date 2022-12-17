https://uz.sputniknews.ru/20221217/inostrantsy-v-uzbekistane-smogut-zapisat-detey-v-shkolu-onlayn-30806539.html
Иностранцы в Узбекистане смогут записать детей в школу онлайн
Иностранцы в Узбекистане смогут записать детей в школу онлайн
Постоянно или временно проживающие в Узбекистане иностранцы теперь смогут записать своих детей в школу на Едином портале интерактивных госуслуг. Какие документы для этого понадобятся - в нашем обзоре.
2022-12-17T16:38+0500
2022-12-17T16:38+0500
2022-12-17T16:38+0500
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дети
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Иностранцы, постоянно или временно проживающие в Узбекистане, получили возможность подать онлайн-заявку на устройство детей в школу.Для этого на портале my.gov.uz можно воспользоваться соответствующей госуслугой.Вместе с заявкой иностранным гражданам необходимо предоставить:Если заявление подается законным представителем, прилагается документ, подтверждающий это.Для регистрации иностранцев в Единой системе идентификации требуется получение ПИНФЛ - Персонального идентификационного номера физического лица.Иностранные граждане могут получить его в центрах госуслуг или в отделах миграции и оформления гражданства органов внутренних дел по месту временной регистрации или постоянного проживания.
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иностранцы в узбекистане как записать детей в школу онлайн постоянно временно проживающие единый портал интерактивных госуслуг какие документы обзор
иностранцы в узбекистане как записать детей в школу онлайн постоянно временно проживающие единый портал интерактивных госуслуг какие документы обзор
Иностранцы в Узбекистане смогут записать детей в школу онлайн
Постоянно или временно проживающие в Узбекистане иностранцы теперь смогут записать своих детей в школу на Едином портале интерактивных госуслуг. Какие документы для этого понадобятся - в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Иностранцы, постоянно или временно проживающие в Узбекистане, получили возможность подать онлайн-заявку на устройство детей в школу.
Для этого на портале my.gov.uz
можно воспользоваться соответствующей госуслугой.
Вместе с заявкой иностранным гражданам необходимо предоставить:
ПИНФЛ на себя и своего ребенка;
документ об успеваемости ребенка и его перевод на узбекский язык;
справку о здоровье ребенка.
Если заявление подается законным представителем, прилагается документ, подтверждающий это.
Для регистрации иностранцев в Единой системе идентификации требуется получение ПИНФЛ - Персонального идентификационного номера физического лица.
Иностранные граждане могут получить его в центрах госуслуг или в отделах миграции и оформления гражданства органов внутренних дел по месту временной регистрации или постоянного проживания.