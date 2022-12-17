https://uz.sputniknews.ru/20221217/kuda-v-tashkente-poyti-na-yolku-30804717.html

Куда в Ташкенте пойти на ёлку

Куда в Ташкенте пойти на ёлку

Хокимият Ташкента назвал локации, где в столице будут проходить праздничные мероприятия, посвященные новогодним праздникам - подробности.

2022-12-17T15:42+0500

2022-12-17T15:42+0500

2022-12-17T15:42+0500

общество

ташкент

елка

хокимият

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Накануне Нового года на площадях и в парках каждого района столицы будут установлены ёлки, сообщает пресс-служба городского хокимията.Как отмечается, развлекательные мероприятия для детей и взрослых здесь будут проходить с 25 декабря по 5 января. Это:Юнусабадский район:• главная городская ёлка — площадь около отеля Hyatt RegencyШайхантахурский район:• парк "Навруз" рядом с парком "Анхор-Локомотив"• парк Tashkent CityМирзо-Улугбекский район:• Central Park (бывший парк Тельмана)• парк "Янги Узбекистан"• парк "Локомотив"Чиланзарский район:• парк Гафура Гуляма• площадь около ледового дворца Humo ArenaМирабадский район:• парк "Фуркат"Бектемирский район:• площадь около торгового комплекса Food CityСергелийский район:• парк "Марказий Хиёбон"Янгихаётский район:• торговый комплекс IndexАлмазарский район:• площадь у станции метро "Беруни"Учтепинский район:• "Сеул Эко боги"Яккасарайский район:• Торгово-развлекательный комплекс NEXTЯшнабадский район:• парк "Ашхабад"• площадь у Дворца АвиастроителейОрганизатор новогодних праздников — Главное городское управление по туризму и культурному наследию при хокимияте Ташкента.

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куда в ташкенте пойти на елку где будут хокимият локации праздничные мероприятия куда сходить подробности