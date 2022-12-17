https://uz.sputniknews.ru/20221217/magnit-uvelichil-import-iz-uzbekistana-vdvoe-30802944.html
"Магнит" увеличил импорт из Узбекистана вдвое
"Магнит" увеличил импорт из Узбекистана вдвое
Российский ритейлер закупил в Узбекистане продукции на 3,5 млрд рублей. Ввозятся то, что не выращивается в России, либо имеет ограниченное предложение, в частности, зимой.
2022-12-17T14:39+0500
2022-12-17T14:39+0500
2022-12-17T14:39+0500
экономика
узбекистан
импорт
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. "Магнит" в 2022 году вдвое увеличил импорт овощей и фруктов, в том числе орехов и полуфабрикатов, из Узбекистана, сообщает ритейлер. Наращивание импорта позволило увеличить предложение на полках российских магазинов в несезон. При этом импорт хурмы вырос почти в два раза, винограда - более чем вдвое, слив - в три раза. В компании уточнили, что ввозятся те фрукты и овощи, которые не выращиваются в России, либо их предложение от отечественных сельхозпроизводителей ограничено, в частности в зимний период. Однако на темпы поставок плодоовощной продукции влияет фактор сезонности - так, на пиковые месяцы - октябрь и ноябрь, приходится почти 40% годового импорта из Узбекистана. В это время ключевыми позициями для импорта являются виноград и хурма. А около трети годового объема приходится на летние месяцы – это сезон косточковых (черешни, нектаринов, персиков, слив) и дынь, а также начало сезона созревания винограда.
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магнит товары из узбекистана что привозит российский ритейлер сколько денег выращивается в россии ограниченное предложение зимой
магнит товары из узбекистана что привозит российский ритейлер сколько денег выращивается в россии ограниченное предложение зимой
"Магнит" увеличил импорт из Узбекистана вдвое
Российский ритейлер закупил в Узбекистане продукции на 3,5 млрд рублей. Ввозятся то, что не выращивается в России, либо имеет ограниченное предложение, в частности, зимой.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
"Магнит" в 2022 году вдвое увеличил импорт овощей и фруктов, в том числе орехов и полуфабрикатов, из Узбекистана, сообщает
ритейлер.
Наращивание импорта позволило увеличить предложение на полках российских магазинов в несезон.
"За 11 месяцев 2022 года поставки плодоовощной продукции из Узбекистана в магазины "Магнит" превысили 3,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
При этом импорт хурмы вырос почти в два раза, винограда - более чем вдвое, слив - в три раза.
В компании уточнили, что ввозятся те фрукты и овощи, которые не выращиваются в России, либо их предложение от отечественных сельхозпроизводителей ограничено, в частности в зимний период.
"Структура импорта в этом году расширилась за счет новых товарных категорий и сортов: гранатов, лимонов, персиков, слив и тыкв. Кроме того, розничная сеть начала импортировать из Узбекистана орехи и полуфабрикаты", - добавляется в сообщении.
Однако на темпы поставок плодоовощной продукции влияет фактор сезонности - так, на пиковые месяцы - октябрь и ноябрь, приходится почти 40% годового импорта из Узбекистана. В это время ключевыми позициями для импорта являются виноград и хурма. А около трети годового объема приходится на летние месяцы – это сезон косточковых (черешни, нектаринов, персиков, слив) и дынь, а также начало сезона созревания винограда.