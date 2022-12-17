https://uz.sputniknews.ru/20221217/samye-titulovannye-figuristy-planety-pokajut-shou-v-tashkente-30808071.html

Самые титулованные фигуристы планеты покажут шоу в Ташкенте

Самые титулованные фигуристы планеты покажут шоу в Ташкенте

Российские фигуристы привезут в столицу Узбекистана ледовое шоу Бременские музыканты. Организаторы обещают незабываемое зрелище.

2022-12-17T18:31+0500

2022-12-17T18:31+0500

2022-12-17T18:31+0500

общество

шоу

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Шоу Бременские музыканты на льду пройдет в Ташкенте на новогодние праздники. Представление покажут 7-8 января в ледовом комплексе Хумо Арена, сообщается на сайте ледовой арены.Как отмечается, по уровню подготовки и спецэффектам оно конкурирует с лучшими мировыми аналогами.Известные детям герои сказки не только предстанут в новом современном облике. В их роли выступят знаменитые мастера ледовой арены, одни из самых знаменитых и титулованных фигуристов планеты. Среди них Ирина Слуцкая – чемпионка мира, первая в истории одиночница – семикратная чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, а также Алена Косторная – российская фигуристка, чемпионка России и Европы.В шоу будет использоваться уникальная технология 3D мэппинга. Это значит, что видеопроекция полностью превратит все пространство ледового катка, например, во дворец короля или цветочную поляну. Антураж сказки перестает быть статичным и в буквальном смысле оживает, следует из анонса.Аранжировку к песням написал победитель всемирного конкурса скрипачей, автор золотых олимпийских программ Евгения Плющенко, обладатель премии Эмми, участник победной команды России на Евровидении-2008, композитор Эдвин Мартон.Герои сказки говорят и поют голосами звезд российской эстрады. Короля и Атаманшу банды разбойников озвучил резидент COMEDY CLUB — Александр Ревва. Партию трубадура исполняет один из самых знаменитых поп-певцов в России, победитель Евровидения 2008 года Дима Билан.Представления будут проходить в 11.00, 14.00 и 17.00.

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