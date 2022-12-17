https://uz.sputniknews.ru/20221217/skolko-konfet-v-den-mojno-sedat-detyam-30812250.html

Сколько конфет в день можно съедать детям

Сколько конфет в день можно съедать детям

Впереди новогодние праздники, а это значит у детей будет несчитанное количества сладостей, которые они обязательно захотят съесть все и сейчас. Но сколько конфет можно съесть в день детям, чтобы это было безопасно для их здоровья.

2022-12-17T22:00+0500

2022-12-17T22:00+0500

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Детям 4-6 лет можно позволить съесть за день две конфеты из сладкого новогоднего подарка, детям 7-10 лет - две-три штуки, а для детей постарше три конфеты – это предел.Об этом рассказал РИА Новости главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.По его словам, быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию и нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и даже рвоту."Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма употребления сахара для детей 4-6 лет не должна превышать 19 граммов, или 4 чайные ложки. Для детей 7-10 лет – до 24 граммов, или 5 чайных ложек. Детям старше 11 лет безопасно употреблять до 30 граммов сахара в день, или 6 чайных ложек. Детям до 4 лет употребление сахара вовсе не рекомендуют",- рассказал Османов. Средняя конфета весит 13-15 граммов, из которых 8-12 граммов приходится на сахар. Выходит, что детям 4-6 лет можно съесть 2 конфеты, детям 7-10 лет 2-3 штуки, а для детей постарше 3 конфеты – это предел, говорит врач.

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сколько конфет можно детям новогодние праздники подарки сладости как безопасно для здоровья