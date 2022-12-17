https://uz.sputniknews.ru/20221217/v-buxare-otkrylos-podgotovitelnoe-otdelenie-rgu-imeni-im-gubkina-30810045.html

В Бухаре открылось подготовительное отделение РГУ имени И.М. Губкина

В Бухаре открылось подготовительное отделение РГУ имени И.М. Губкина

Подготовительное отделение РГТУ имени Губкина будет действовать на базе Бухарского колледжа нефтяной и газовой промышленности. Это уникальная возможность для желающих поступить в Ташкентский филиал российского вуза.

2022-12-17T19:43+0500

2022-12-17T19:43+0500

2022-12-17T19:43+0500

общество

бухара

ргу нефти и газа имени губкина

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В пятницу в Бухаре открылось региональное подготовительное отделение (РПО) Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, сообщает АО “Узбекнефтегаз”.Мероприятие посетили представители местной власти, правления АО “Узбекнефтегаз”, а также ректор РГУ Виктор Мартынов, исполнительный директор его ташкентского филиала Абдулла Магрупов и другие.Под филиал РПО передан 4 этаж колледжа нефтяной и газовой промышленности, укомплектованы кабинеты физики, математики, русского языка и другие.Бесплатные подготовительные курсы проводятся для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и техникумов по предметам математика, физика и русский язык.Преподают опытные учителя из России и Бухары. Отбор слушателей будет проводиться на конкурсной основе, уточняется в сообщении.Данный проект предоставляет уникальную возможность для желающих поступить в Ташкентский филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.

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как поступить в бухаре открылось подготовительное отделение ргту губкина колледж нефтяной и газовой промышленности ташкентский филиал