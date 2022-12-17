https://uz.sputniknews.ru/20221217/v-buxare-otkrylos-podgotovitelnoe-otdelenie-rgu-imeni-im-gubkina-30810045.html
В Бухаре открылось подготовительное отделение РГУ имени И.М. Губкина
В Бухаре открылось подготовительное отделение РГУ имени И.М. Губкина
Подготовительное отделение РГТУ имени Губкина будет действовать на базе Бухарского колледжа нефтяной и газовой промышленности. Это уникальная возможность для желающих поступить в Ташкентский филиал российского вуза.
2022-12-17T19:43+0500
2022-12-17T19:43+0500
2022-12-17T19:43+0500
общество
бухара
ргу нефти и газа имени губкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/11/30807338_0:29:1280:749_1920x0_80_0_0_da6e26584e7cb79e3a41476e017c9c00.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В пятницу в Бухаре открылось региональное подготовительное отделение (РПО) Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, сообщает АО “Узбекнефтегаз”.Мероприятие посетили представители местной власти, правления АО “Узбекнефтегаз”, а также ректор РГУ Виктор Мартынов, исполнительный директор его ташкентского филиала Абдулла Магрупов и другие.Под филиал РПО передан 4 этаж колледжа нефтяной и газовой промышленности, укомплектованы кабинеты физики, математики, русского языка и другие.Бесплатные подготовительные курсы проводятся для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и техникумов по предметам математика, физика и русский язык.Преподают опытные учителя из России и Бухары. Отбор слушателей будет проводиться на конкурсной основе, уточняется в сообщении.Данный проект предоставляет уникальную возможность для желающих поступить в Ташкентский филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/11/30807338_122:0:1159:778_1920x0_80_0_0_36d3b124ab0a65bfd442111698c47fa2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как поступить в бухаре открылось подготовительное отделение ргту губкина колледж нефтяной и газовой промышленности ташкентский филиал
как поступить в бухаре открылось подготовительное отделение ргту губкина колледж нефтяной и газовой промышленности ташкентский филиал
В Бухаре открылось подготовительное отделение РГУ имени И.М. Губкина
Подготовительное отделение РГУ имени Губкина будет действовать на базе Бухарского колледжа нефтяной и газовой промышленности. Это уникальная возможность для желающих поступить в Ташкентский филиал российского вуза.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
В пятницу в Бухаре открылось региональное подготовительное отделение (РПО) Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина, сообщает
АО “Узбекнефтегаз”.
Мероприятие посетили представители местной власти, правления АО “Узбекнефтегаз”, а также ректор РГУ Виктор Мартынов, исполнительный директор его ташкентского филиала Абдулла Магрупов и другие.
Под филиал РПО передан 4 этаж колледжа нефтяной и газовой промышленности, укомплектованы кабинеты физики, математики, русского языка и другие.
Бесплатные подготовительные курсы проводятся для учащихся 10-11 классов общеобразовательных школ, академических лицеев, профессиональных колледжей и техникумов по предметам математика, физика и русский язык.
Преподают опытные учителя из России и Бухары. Отбор слушателей будет проводиться на конкурсной основе, уточняется в сообщении.
Данный проект предоставляет уникальную возможность для желающих поступить в Ташкентский филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.