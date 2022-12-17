https://uz.sputniknews.ru/20221217/v-proekt-jeleznoy-dorogi-uzbekistan-kyrgyzstan-knr-privlekut-vneshnie-zaymy-30800372.html
В проект железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-КНР привлекут внешние займы
В проект железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-КНР привлекут внешние займы
К строительству железной дороги от Узбекистана до Китая привлекут международные финансовые организации, заявили в Ташкенте. Страны пытаются придать импульс проекту, который обсуждается уже почти 20 лет.
2022-12-17T11:07+0500
2022-12-17T11:07+0500
2022-12-17T11:07+0500
экономика
железная дорога
узбекистан
кыргызстан
китай
ташкент
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Международные финансовые организации будут привлечены для строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В пятницу этот вопрос обсуждался на совещании у Шавката Мирзиёева, посвященном состоянию и дальнейшей реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры. В пресс-службе уточнили, что проектный офис по строительству магистрали будет создан в Бишкеке. Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута, который пройдет по высокогорным труднодоступным районам.В сентябре транспортные ведомства Узбекистана, Китая и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку ТЭО проекта в первой половине 2023 года. В декабре вице-премьер госсовета Китая Ху Чуньхуа сообщил во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке, что китайские специалисты завершили полевые работы по проекту и вскоре передадут ТЭО Бишкеку и Ташкенту для проведения экспертизы. Строительство железной дороги позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.
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проект ж/д железная дорога узбекистан кыргызстан китай кнр внешние займы как будут строить за счет чего на какие деньги средства ташкент импульс сколько обсуждается почти 20 двадцать лет
проект ж/д железная дорога узбекистан кыргызстан китай кнр внешние займы как будут строить за счет чего на какие деньги средства ташкент импульс сколько обсуждается почти 20 двадцать лет
В проект железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-КНР привлекут внешние займы
К строительству железной дороги от Узбекистана до Китая привлекут международные финансовые организации, заявили в Ташкенте. Страны пытаются придать импульс проекту, который обсуждается уже почти 20 лет.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik.
Международные финансовые организации будут привлечены для строительства железной дороги Узбекистан – Кыргызстан – Китай, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В пятницу этот вопрос обсуждался на совещании у Шавката Мирзиёева, посвященном состоянию и дальнейшей реализации крупных региональных проектов железнодорожной инфраструктуры.
"Один из них – строительство 454-километровой железной дороги "Узбекистан-Кыргызстан-Китай". Обсуждаются формы и порядок управления проектом. Будут проведены переговоры с международными финансовыми организациями", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что проектный офис по строительству магистрали будет создан в Бишкеке.
Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай с республиками Центральной Азии, обсуждается уже почти 20 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута, который пройдет по высокогорным труднодоступным районам.
В сентябре транспортные ведомства Узбекистана, Китая и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает подготовку ТЭО проекта в первой половине 2023 года.
В декабре вице-премьер госсовета Китая Ху Чуньхуа сообщил во время встречи с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Бишкеке, что китайские специалисты завершили полевые работы по проекту и вскоре передадут ТЭО Бишкеку и Ташкенту для проведения экспертизы.
Строительство железной дороги позволит создать новый транспортный коридор для перевозки грузов в страны Восточной Европы через Транскавказский коридор, а также сократить время доставки грузов из Китая и стран Центральной Азии в ЕС и страны Ближнего Востока.