https://uz.sputniknews.ru/20221217/v-uzbekistane-rasskazali-na-skolko-let-strane-xvatit-nefti-i-gaza-30801590.html

В Узбекистане рассказали, на сколько лет стране хватит нефти и газа

В Узбекистане рассказали, на сколько лет стране хватит нефти и газа

В Госкомгеологии заявили, что запасов углеводородов стране хватит на 40 лет. Что будет после?

2022-12-17T13:43+0500

2022-12-17T13:43+0500

2022-12-17T13:43+0500

экономика

узбекистан

нефть

газ

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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В Узбекистане насчитывается около 300 нефтегазовых месторождений, их запасы рассчитаны на 40 лет, заявил представитель Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам Эркин Назаров, передает Национальное информагенство УзА.По его словам, запасы газа в настоящее время установлены в пределах порядка 50 миллиардов кубометров, а уранового сырья хватит на 15 лет.При этом, это совсем не значит, что через названный промежуток времени страна останется без углеводородов.Каждый год проводятся геологоразведочные работы и определяются новые месторождения нефти, газа, урана и другого сырья, добавил представитель комитета.

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