https://uz.sputniknews.ru/20221217/vlyublennyy-v-vostok-kto-sozdaval-pavilon-uzbekistan-na-vdnx---video-30811081.html
Влюбленный в Восток: Кто создавал павильон "Узбекистан" на ВДНХ - видео
Влюбленный в Восток: Кто создавал павильон "Узбекистан" на ВДНХ - видео
Павильон "Узбекистан" на ВДНХ по праву считают одним из самых красивых строений выставки и сейчас в московском парке вовсю идет его ремонт.
2022-12-17T20:38+0500
2022-12-17T20:38+0500
2022-12-17T20:38+0500
общество
восток
вднх
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Глядя на по-восточному изящный, узорчатый павильон, многие думают, что его придумал узбекский архитектор.Однако его создателя звали Стефан Полупанов, и в Среднюю Азию он попал, будучи уже взрослым. Культура Востока так увлекла его, что он начал изучать историю архитектуры узбекских городов.Какие еще здания посвятил Узбекистану Стефан Полупанов смотрите в репортаже Sputnik.
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кто создал павильон узбекистан на вднх москва московский парк
кто создал павильон узбекистан на вднх москва московский парк
Влюбленный в Восток: Кто создавал павильон "Узбекистан" на ВДНХ - видео
Павильон "Узбекистан" на ВДНХ по праву считают одним из самых красивых строений выставки и сейчас в московском парке вовсю идет его ремонт.
ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. Глядя на по-восточному изящный, узорчатый павильон, многие думают, что его придумал узбекский архитектор.
Однако его создателя звали Стефан Полупанов, и в Среднюю Азию он попал, будучи уже взрослым.
Культура Востока так увлекла его, что он начал изучать историю архитектуры узбекских городов.
Какие еще здания посвятил Узбекистану Стефан Полупанов смотрите в репортаже Sputnik.