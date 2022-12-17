https://uz.sputniknews.ru/20221217/vremya-ch-o-konflikte-v-kosovo-i-medlennom-giperzvuke-ssha-30811849.html
“Время Ч”: О конфликте в Косово и медленном гиперзвуке США
“Время Ч”: О конфликте в Косово и медленном гиперзвуке США
Почему Сербию считают "троянским конем" России в Европе и чем гиперзвуковые ракеты США отличаются от российских - об этом в свежем выпуске “Время Ч” на Sputnik.
2022-12-17T21:32+0500
2022-12-17T21:32+0500
2022-12-17T21:32+0500
видео
сша
сербия
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/10/30797825_4:0:1279:717_1920x0_80_0_0_8a561498f957b778e42130d59374f2f9.png
США в очередной раз испытали прототип своей гиперзвуковой ракеты, которая достигла скорости в 5 махов.При этом российские ракеты достигают вдвое больших скоростей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Также специалист обращает внимание на то, что США и НАТО считают Сербию "троянским конем" России в Европе и всячески стараются низвести её до уровня всех прочих управляемых государств Евросоюза."Сербия с этим не согласна. За минувшее десятилетие сербская армия достаточно окрепла. Там около 25 тыс. военнослужащих, 117 единиц авиации, 323 танка, около 400 РСЗО и 500 артиллерийских орудий”, - говорит он.При этом он напоминает, что Россия в последние годы подарила Сербии 6 истребителей МиГ-29, 7 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 30 модернизированных танков Т-72 и 6 "панцирей". Все это говорит о том, что сегодня НАТО уже не может таким же образом бомбить Белград, как это было в 1999 году.Когда США наконец получат серийные гиперзвуковые ракеты? Помогут ли Украине американские комплексы ПВО Patriot? Зачем США провоцируют войну в Косове?Об этом, и не только, - в нашем видео.
сша
сербия
европа
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/10/30797825_323:0:1279:717_1920x0_80_0_0_0540876e10f86b73385d5f8f5c125c40.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
время ч конфликт в косово гиперзвуковые ракеты сша россия свежий выпуск
время ч конфликт в косово гиперзвуковые ракеты сша россия свежий выпуск
“Время Ч”: О конфликте в Косово и медленном гиперзвуке США
Почему Сербию считают "троянским конем" России в Европе и чем гиперзвуковые ракеты США отличаются от российских - об этом в свежем выпуске “Время Ч” на Sputnik.
США в очередной раз испытали прототип своей гиперзвуковой ракеты, которая достигла скорости в 5 махов.
При этом российские ракеты достигают вдвое больших скоростей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Также специалист обращает внимание на то, что США и НАТО считают Сербию "троянским конем" России в Европе и всячески стараются низвести её до уровня всех прочих управляемых государств Евросоюза.
"Сербия с этим не согласна. За минувшее десятилетие сербская армия достаточно окрепла. Там около 25 тыс. военнослужащих, 117 единиц авиации, 323 танка, около 400 РСЗО и 500 артиллерийских орудий”, - говорит он.
При этом он напоминает, что Россия в последние годы подарила Сербии 6 истребителей МиГ-29, 7 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 30 модернизированных танков Т-72 и 6 "панцирей". Все это говорит о том, что сегодня НАТО уже не может таким же образом бомбить Белград, как это было в 1999 году.
Когда США наконец получат серийные гиперзвуковые ракеты? Помогут ли Украине американские комплексы ПВО Patriot? Зачем США провоцируют войну в Косове?
Об этом, и не только, - в нашем видео.