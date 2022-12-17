https://uz.sputniknews.ru/20221217/vremya-ch-o-konflikte-v-kosovo-i-medlennom-giperzvuke-ssha-30811849.html

“Время Ч”: О конфликте в Косово и медленном гиперзвуке США

“Время Ч”: О конфликте в Косово и медленном гиперзвуке США

Почему Сербию считают "троянским конем" России в Европе и чем гиперзвуковые ракеты США отличаются от российских - об этом в свежем выпуске “Время Ч” на Sputnik.

2022-12-17T21:32+0500

2022-12-17T21:32+0500

2022-12-17T21:32+0500

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США в очередной раз испытали прототип своей гиперзвуковой ракеты, которая достигла скорости в 5 махов.При этом российские ракеты достигают вдвое больших скоростей. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.Также специалист обращает внимание на то, что США и НАТО считают Сербию "троянским конем" России в Европе и всячески стараются низвести её до уровня всех прочих управляемых государств Евросоюза."Сербия с этим не согласна. За минувшее десятилетие сербская армия достаточно окрепла. Там около 25 тыс. военнослужащих, 117 единиц авиации, 323 танка, около 400 РСЗО и 500 артиллерийских орудий”, - говорит он.При этом он напоминает, что Россия в последние годы подарила Сербии 6 истребителей МиГ-29, 7 вертолетов Ми-17 и Ми-35, 30 модернизированных танков Т-72 и 6 "панцирей". Все это говорит о том, что сегодня НАТО уже не может таким же образом бомбить Белград, как это было в 1999 году.Когда США наконец получат серийные гиперзвуковые ракеты? Помогут ли Украине американские комплексы ПВО Patriot? Зачем США провоцируют войну в Косове?Об этом, и не только, - в нашем видео.

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