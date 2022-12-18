Удивительная зима: заснеженные пейзажи с высоты птичьего полета – фото

Вид замерзшего озера в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, Великобритания
Вид замерзшего озера в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, Великобритания
Паровоз проезжает по заснеженному ландшафту в горах Гарц близ Вернигероде, Германия
Паровоз проезжает по заснеженному ландшафту в горах Гарц близ Вернигероде, Германия
Уборка снега с теннисного корта в Бренчли, юго-восточная Англия
Уборка снега с теннисного корта в Бренчли, юго-восточная Англия
Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса "Тирвас" (беговые лыжи) в Кировске
Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса "Тирвас" (беговые лыжи) в Кировске
Строительная площадка морского порта "Лавна" в Мурманской области.
Строительная площадка морского порта "Лавна" в Мурманской области.
Зимний пейзаж недалеко от Ширке, Германия
Зимний пейзаж недалеко от Ширке, Германия
Вид на парк Бейлин после снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин
Вид на парк Бейлин после снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин
После первого снегопада в Киеве
После первого снегопада в Киеве
Заснеженные деревья на берегах Енисея при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярском крае
Заснеженные деревья на берегах Енисея при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярском крае
Крыши домов, покрытые снегом, вокруг канала в Уоппинге, восточный Лондон
Крыши домов, покрытые снегом, вокруг канала в Уоппинге, восточный Лондон
Любитель зимнего плавания в частично замерзшем озере в Шэньяне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая
Любитель зимнего плавания в частично замерзшем озере в Шэньяне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая
Автомобильная дорога проходит вдоль заснеженных деревьев в горах Гарц близ Вернигероде, Германия
Автомобильная дорога проходит вдоль заснеженных деревьев в горах Гарц близ Вернигероде, Германия