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Удивительная зима: заснеженные пейзажи с высоты птичьего полета – фото
Удивительная зима: заснеженные пейзажи с высоты птичьего полета – фото
Заснеженные зимние пейзажи из разных уголков света - в фотоленте Sputnik.
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фото
зима
фотолента
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удивительная зима заснеженные пейзажи с высоты птичьего полета фото зима природа лучшие фото заснеженные зимние пейзажи из разных уголков света в фотоленте sputnik
удивительная зима заснеженные пейзажи с высоты птичьего полета фото зима природа лучшие фото заснеженные зимние пейзажи из разных уголков света в фотоленте sputnik

Удивительная зима: заснеженные пейзажи с высоты птичьего полета – фото

21:04 18.12.2022
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Заснеженные зимние пейзажи из разных уголков света - в фотоленте Sputnik.
© AFP 2022 / Daniel Leal

Вид замерзшего озера в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, Великобритания

Вид замерзшего озера в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, Великобритания - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2022 / Daniel Leal

Вид замерзшего озера в Ричмонд-парке на юго-западе Лондона, Великобритания

© AP Photo / Matthias Schrader

Паровоз проезжает по заснеженному ландшафту в горах Гарц близ Вернигероде, Германия

Паровоз проезжает по заснеженному ландшафту в горах Гарц близ Вернигероде, Германия - Sputnik Узбекистан
2/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Паровоз проезжает по заснеженному ландшафту в горах Гарц близ Вернигероде, Германия

© AFP 2022 / Ben Stansall

Уборка снега с теннисного корта в Бренчли, юго-восточная Англия

Уборка снега с теннисного корта в Бренчли, юго-восточная Англия - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2022 / Ben Stansall

Уборка снега с теннисного корта в Бренчли, юго-восточная Англия

© Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса "Тирвас" (беговые лыжи) в Кировске

Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса &quot;Тирвас&quot; (беговые лыжи) в Кировске - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Pavel Lvov
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Отдыхающие на одной из трасс лыжного комплекса "Тирвас" (беговые лыжи) в Кировске

© Sputnik / Pavel Lvov / Перейти в фотобанк

Строительная площадка морского порта "Лавна" в Мурманской области.

Строительная площадка морского порта &quot;Лавна&quot; в Мурманской области. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Pavel Lvov
/
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Строительная площадка морского порта "Лавна" в Мурманской области.

© AP Photo / Matthias Schrader

Зимний пейзаж недалеко от Ширке, Германия

Зимний пейзаж недалеко от Ширке, Германия - Sputnik Узбекистан
6/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Зимний пейзаж недалеко от Ширке, Германия

© AFP 2022 / Stringer

Вид на парк Бейлин после снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин

Вид на парк Бейлин после снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2022 / Stringer

Вид на парк Бейлин после снегопада в Шэньяне, в северо-восточной китайской провинции Ляонин

© AFP 2022 / Sergei Supinsky

После первого снегопада в Киеве

После первого снегопада в Киеве - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2022 / Sergei Supinsky

После первого снегопада в Киеве

© Sputnik / Ilya Naimushin / Перейти в фотобанк

Заснеженные деревья на берегах Енисея при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярском крае

Заснеженные деревья на берегах Енисея при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярском крае - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Ilya Naimushin
/
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Заснеженные деревья на берегах Енисея при температуре воздуха около -27 градусов Цельсия в Красноярском крае

© AFP 2022 / Daniel Leal

Крыши домов, покрытые снегом, вокруг канала в Уоппинге, восточный Лондон

Крыши домов, покрытые снегом, вокруг канала в Уоппинге, восточный Лондон - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2022 / Daniel Leal

Крыши домов, покрытые снегом, вокруг канала в Уоппинге, восточный Лондон

© AFP 2022 / Stringer

Любитель зимнего плавания в частично замерзшем озере в Шэньяне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая

Любитель зимнего плавания в частично замерзшем озере в Шэньяне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2022 / Stringer

Любитель зимнего плавания в частично замерзшем озере в Шэньяне, провинция Ляонин на северо-востоке Китая

© AP Photo / Matthias Schrader

Автомобильная дорога проходит вдоль заснеженных деревьев в горах Гарц близ Вернигероде, Германия

Автомобильная дорога проходит вдоль заснеженных деревьев в горах Гарц близ Вернигероде, Германия - Sputnik Узбекистан
12/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Автомобильная дорога проходит вдоль заснеженных деревьев в горах Гарц близ Вернигероде, Германия

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