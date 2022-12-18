https://uz.sputniknews.ru/20221218/eksport-vinograda-prines-uzbekistanu-svyshe-350-mln-30808601.html

Экспорт винограда принес Узбекистану свыше $350 млн

Экспорт винограда принес Узбекистану свыше $350 млн

Узбекистан в этом году экспортировал винограда и переработанной из него продукции на общую сумму, превышающую 350 млн. долларов. Эти объемы увеличились благодаря внедрению кластерного метода.

2022-12-18T09:03+0500

2022-12-18T09:03+0500

2022-12-18T09:03+0500

экономика

экспорт

виноград

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. За 11 месяцев этого года Узбекистан экспортировал винограда на 256 млн долларов, а переработанной продукции, в том числе кишмиша, на сумму 100 млн долларов.Об этом сообщила руководитель информационной службы Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Дильбар Сиддикова на брифинге в АОКА.По ее словам, одним из самых важных факторов увеличения объемов экспорта стали кластеры. В частности, реорганизованы предприятия по переработке ягоды и расширены экспортные возможности мощностей по хранению и переработке виноградной продукции вместимостью 55 тыс. тонн. Это холодильные склады на 30 тыс. тонн, предприятия по сушке винограда на 10 тыс. тонн и перерабатывающие мощности на 15 тыс. тонн.Сегодня в 48 районах, специализирующихся на виноградарстве, начато внедрение кластерного метода. За последние два года создано 105 виноградарско-винодельческих кластеров, они засеяли виноградниками 14 000 га.В 2021-2022 годах заложены новые насаждения промышленного типа на общей площади в 12 тыс. гектаров.В целях повышения качества урожая и профилактики заболеваний на территории республики начата шпалерная закладка виноградников площадью 50 тыс. гектаров. В результате достигается рост урожая с 10-13 тонн до 25-40 тонн.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

экспорт виноград сколько заработал узбекистан переработанная продукция кластерный метод