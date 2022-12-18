Капитан команды Хорватии Модрич сделал заявление о своем будущем в сборной

"Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, но пока я ничего не могу сказать. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в Хорватии. Завоевать две медали очень важно. Я мечтал выиграть чемпионат мира, но этого не произошло, но я очень рад и этому. Мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень прекрасным будущим, и мы должны продолжать в том же духе. Посмотрим, что произойдет в будущем. По крайней мере, я хочу продолжить играть за сборную Хорватии до Лиги наций, а потом посмотрим", — цитирует Модрича Marca.