Капитан команды Хорватии Модрич сделал заявление о своем будущем в сборной
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Лука Модрич заявил, что останется в сборной Хорватии как минимум до плей-офф Лиги наций.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сказал, что будет продолжать играть за национальную команду как минимум до финальной части Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира и во второй раз завоевала бронзовые медали турнира. Наивысшее достижение хорватов - серебряные награды чемпионата мира 2018 года в России. Ранее Модрич заявлял, что завершит карьеру в сборной Хорватии по окончании турнира в Катаре.
"Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, но пока я ничего не могу сказать. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в Хорватии. Завоевать две медали очень важно. Я мечтал выиграть чемпионат мира, но этого не произошло, но я очень рад и этому. Мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень прекрасным будущим, и мы должны продолжать в том же духе. Посмотрим, что произойдет в будущем. По крайней мере, я хочу продолжить играть за сборную Хорватии до Лиги наций, а потом посмотрим", — цитирует Модрича Marca.
Плей-офф Лиги наций состоится с 14 по 18 июня 2023 года в Нидерландах.