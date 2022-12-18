Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Футбольное международное мероприятие, посвящённое 43-летию со дня гибели членов футбольной команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мундиаль состоится в арабской стране.
https://uz.sputniknews.ru/20221218/kapitan-komandy-xorvatii-modrich-sdelal-zayavlenie-o-svoem-buduschem-v-sbornoy-30818537.html
Капитан команды Хорватии Модрич сделал заявление о своем будущем в сборной
Капитан команды Хорватии Модрич сделал заявление о своем будущем в сборной
Лука Модрич заявил, что останется в сборной Хорватии как минимум до плей-офф Лиги наций.
2022-12-18T12:05+0500
2022-12-18T12:05+0500
чм-2022 по футболу в катаре
хорватия
сборная
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/12/30818201_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_448a4a7226815fafe1cd744d895342a9.jpg
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сказал, что будет продолжать играть за национальную команду как минимум до финальной части Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.В субботу сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира и во второй раз завоевала бронзовые медали турнира. Наивысшее достижение хорватов - серебряные награды чемпионата мира 2018 года в России. Ранее Модрич заявлял, что завершит карьеру в сборной Хорватии по окончании турнира в Катаре.Плей-офф Лиги наций состоится с 14 по 18 июня 2023 года в Нидерландах.
хорватия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/12/30818201_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_888684c46337f99e671fd0202e142861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
капитан команды хорватии модрич сделал заявление о своем будущем в сборной лука модрич заявил, что останется в сборной хорватии как минимум до плей офф лиги наций матч за третье место хорватия марокко
капитан команды хорватии модрич сделал заявление о своем будущем в сборной лука модрич заявил, что останется в сборной хорватии как минимум до плей офф лиги наций матч за третье место хорватия марокко

Капитан команды Хорватии Модрич сделал заявление о своем будущем в сборной

12:05 18.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2022. Матч Хорватия — Марокко
Футбол. ЧМ-2022. Матч Хорватия — Марокко - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Лука Модрич заявил, что останется в сборной Хорватии как минимум до плей-офф Лиги наций.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Капитан сборной Хорватии Лука Модрич сказал, что будет продолжать играть за национальную команду как минимум до финальной части Лиги наций, которая состоится в июне 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу сборная Хорватии обыграла команду Марокко со счетом 2:1 в матче за третье место на чемпионате мира и во второй раз завоевала бронзовые медали турнира. Наивысшее достижение хорватов - серебряные награды чемпионата мира 2018 года в России. Ранее Модрич заявлял, что завершит карьеру в сборной Хорватии по окончании турнира в Катаре.

"Да, может быть, это моя последняя игра на чемпионате мира, но пока я ничего не могу сказать. Но, конечно, я очень доволен всей своей карьерой в Хорватии. Завоевать две медали очень важно. Я мечтал выиграть чемпионат мира, но этого не произошло, но я очень рад и этому. Мы подтвердили, что у Хорватии отличная команда с очень прекрасным будущим, и мы должны продолжать в том же духе. Посмотрим, что произойдет в будущем. По крайней мере, я хочу продолжить играть за сборную Хорватии до Лиги наций, а потом посмотрим", — цитирует Модрича Marca.

Плей-офф Лиги наций состоится с 14 по 18 июня 2023 года в Нидерландах.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0