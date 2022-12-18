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Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их невозможно.
2022-12-18T20:06+0500
2022-12-18T20:06+0500
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В данном случае скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов. Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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катасонов западные страны обойдут любые законы чтобы украсть российские резервы аналитический центр при нато сообщил что общая сумма известных активов цб россии составляет менее трети от 300 миллиардов долларов и значит конфисковать их невозможно
катасонов западные страны обойдут любые законы чтобы украсть российские резервы аналитический центр при нато сообщил что общая сумма известных активов цб россии составляет менее трети от 300 миллиардов долларов и значит конфисковать их невозможно

Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы

20:06 18.12.2022
© Sputnik
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Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их невозможно.
В данном случае скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов. Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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