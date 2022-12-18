https://uz.sputniknews.ru/20221218/katasonov-zapadnye-strany-oboydut-lyubye-zakony-chtoby-ukrast-rossiyskie-rezervy-30822629.html
Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их невозможно.
2022-12-18T20:06+0500
2022-12-18T20:06+0500
2022-12-18T20:06+0500
видео
запад
россия
валютный резерв
нато
цб
цб рф
доллары
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0f/30758097_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c41643c75bef6ebd845f7542d167706.jpg
В данном случае скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов. Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/0f/30758097_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_69a2248b8c840193d4a5fab065b2071b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
катасонов западные страны обойдут любые законы чтобы украсть российские резервы аналитический центр при нато сообщил что общая сумма известных активов цб россии составляет менее трети от 300 миллиардов долларов и значит конфисковать их невозможно
катасонов западные страны обойдут любые законы чтобы украсть российские резервы аналитический центр при нато сообщил что общая сумма известных активов цб россии составляет менее трети от 300 миллиардов долларов и значит конфисковать их невозможно
Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы
Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их невозможно.
В данном случае скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов. Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег? Обо всем этом смотрите в нашем видео.