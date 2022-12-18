https://uz.sputniknews.ru/20221218/katasonov-zapadnye-strany-oboydut-lyubye-zakony-chtoby-ukrast-rossiyskie-rezervy-30822629.html

Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы

Катасонов: западные страны обойдут любые законы, чтобы украсть российские резервы

Аналитический центр при НАТО сообщил, что общая сумма известных активов ЦБ России составляет менее трети от 300 миллиардов долларов, и значит, конфисковать их невозможно.

2022-12-18T20:06+0500

2022-12-18T20:06+0500

2022-12-18T20:06+0500

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В данном случае скорее всего речь идет о различных ценных бумагах, а не валютных вкладах, считает экономист Валентин Катасонов. Возможно ли спасти эти средства от конфискации? Как Запад планирует обойти свои же законы в случае конфискации российских денег? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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катасонов западные страны обойдут любые законы чтобы украсть российские резервы аналитический центр при нато сообщил что общая сумма известных активов цб россии составляет менее трети от 300 миллиардов долларов и значит конфисковать их невозможно