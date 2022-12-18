https://uz.sputniknews.ru/20221218/kissindjer-gotov-otdat-rossii-ne-tolko-donbass-30813937.html

Киссинджер готов отдать России не только Донбасс

Киссинджер готов отдать России не только Донбасс

Относительное затишье на фронте и приближение Нового года помогает активизации тех, кто выступает за подготовку переговоров по Украине между Россией и Западом.

2022-12-18T17:05+0500

2022-12-18T17:05+0500

2022-12-18T17:05+0500

колумнисты

донбасс

украина

запад

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Главный геополитический стратег англосаксонского мира Генри Киссинджер опубликовал в британском The Spectator статью "Как избежать еще одной мировой войны". Девяностодевятилетний ветеран атлантической элиты уже не первый раз излагает свое представление о том, чем должны завершиться боевые действия, — разбирая при этом разные варианты, но каждый раз у него получается, что Украина остается за Западом, пишет колумнист РИА Новости.При этом пафос Киссинджера в том, что нужно начинать переговоры, чтобы зафиксировать новую ситуацию, а не ставить нереальные и опасные цели.Суть нынешних рассуждений проста: Киссинджер вспоминает Первую мировую войну ("культурное самоубийство, разрушившее величие Европы"), в которую лидеры "ввязались как лунатики", но в 1916-м "начали изучать перспективы прекращения кровавой бойни", однако "поскольку никакой мыслимый компромисс не мог оправдать уже понесенные жертвы и никто не хотел создавать впечатление слабости, лидеры не решались начать официальный мирный процесс". В итоге война шла еще два года и унесла еще миллионы жертв, безвозвратно нарушив установившееся равновесие в Европе:"Германию и Россию раздирала революция; Австро-Венгерское государство исчезло с карты. Франция была обескровлена. Великобритания пожертвовала значительной частью своего молодого поколения и своих экономических возможностей ради победы. Карательный Версальский договор, положивший конец войне, оказался гораздо более хрупким, чем структура, которую он заменил".То есть Киссинджер подводит к мысли о том, что затяжная война может стать катастрофой для всех, а мир, который наступит по ее итогам, будет временным и плохим, поэтому лучше закончить войну побыстрее. Действительно, унизивший Германию Версаль, по сути, привел ко Второй мировой — неслучайно обе мировые войны сейчас все чаще рассматривают как единый процесс, говоря о 1914-1945 годах.Все эти параллели нужны Киссинджеру для утверждения двух тезисов: нужно готовиться к переговорам и отказаться от ставки на то, что после войны Россия будет обескровлена или даже распадется. То есть в своих собственных глазах он выступает как некий "голубь" на фоне "ястребов", делающих ставку на поражение России? Отчасти да, но дьявол, как всегда, в деталях.Необходимость переговоров Киссинджер объясняет тем, что сейчас как раз новый 1916-й:"Находится ли сегодня мир в аналогичном переломном моменте на Украине, поскольку зима налагает паузу на широкомасштабные военные действия там? Я неоднократно выражал свою поддержку союзническим военным усилиям по предотвращению агрессии России на Украине. Но приближается время опереться на уже осуществленные стратегические изменения и интегрировать их в новую структуру, направленную на достижение мира путем переговоров".Какие же изменения он предлагает зафиксировать?"Украина впервые в современной истории стала крупным государством в Центральной Европе. С помощью своих союзников и вдохновленная своим президентом Владимиром Зеленским Украина поставила в тупик российские обычные силы, которые нависали над Европой со времен Второй мировой войны. И международная система, включая Китай, выступает против российской угрозы или использования ее ядерного оружия.Этот процесс поставил на обсуждение изначальные вопросы членства Украины в НАТО. Украина приобрела одну из крупнейших и наиболее эффективных сухопутных армий в Европе, оснащенную Америкой и ее союзниками. Мирный процесс должен связать Украину с НАТО, как бы он ни выражался. Альтернатива нейтралитету больше не имеет смысла, особенно после вступления Финляндии и Швеции в НАТО...Цель мирного процесса была бы двоякой: подтвердить свободу Украины и определить новую международную структуру, особенно для Центральной и Восточной Европы. В конечном счете Россия должна найти место в таком порядке".То есть что же получается? России предлагается признать принадлежность Украины к западному блоку, то есть согласиться с тем, что у нее не просто отобрали часть ее исторической территории, но и построили на этой территории управляемое атлантистами государство, главный смысл существования которого состоит в том, чтобы быть анти-Россией. Но ровно из-за неприятия подобного варианта и началась специальная военная операция, Россию категорически не устраивают подобные планы Запада. Мир уже необратимо изменился после 24 февраля, а нам предлагают принять то же самое, что мы уже отвергли, согласиться с тем, против чего мы и воюем. Да еще и найти в новом старом миропорядке "свое место".Абсурд, но Киссинджер, похоже, считает, что все это очень разумно, реалистично и умеренно. Еще бы, ведь он выступает против тех, для кого "предпочтительный исход — это Россия, ставшая бессильной в результате войны":"Я не согласен. Военные неудачи России не устранили ее глобального ядерного потенциала, что позволяет ей угрожать эскалацией на Украине. Даже если этот потенциал будет уменьшен, распад России или уничтожение ее способности проводить стратегическую политику может превратить ее территорию, охватывающую одиннадцать часовых поясов, в спорный вакуум".Понятно, что тут не забота о России, а банальный страх перед коллапсом огромной ядерной державы — ну и нежелание повторять ошибки Версаля, то есть программировать новую войну чрезмерным унижением проигравшего. Вот только непонятно, почему Киссинджер считает Россию проигравшей, то есть неспособной вырвать Украину из рук Запада. И как он может не видеть того, что предлагаемые им условия перемирия в принципе неприемлемы для Москвы (не говоря уже о том, что они не могут быть основой для какого-либо устойчивого мира):"Я рекомендовал установить линию прекращения огня вдоль границ, существующих там, где 24 февраля началась война. Россия вернула бы свои завоевания, но не территорию, которую она оккупировала почти десять лет назад, включая Крым. Эта территория могла бы стать предметом переговоров после прекращения огня.Если довоенная разделительная линия между Украиной и Россией не может быть достигнута путем боевых действий или переговоров, можно было бы рассмотреть возможность обращения к принципу самоопределения. Референдумы о самоопределении, проводимые под международным контролем, могли бы применяться к территориям, вызывающим особые разногласия".Да, тут есть явные противоречия с уверенностью в том, что Украина побеждает, — в рассуждениях о референдумах на присоединенных в этом году к России территориях. То есть Киссинджер в принципе готов к тому, чтобы оставить России то, что она уже контролирует, лишь бы зафиксировать главное изменение — отказ России от остальной Украины и согласие с принадлежностью той к Западу. Понятно, что этого никогда не будет, сколько бы сил и времени ни потребовалось на достижение наших целей.А исторические параллели — штука очень полезная, особенно если знать и помнить реальный исторический опыт. И тогда выяснится, что Первая мировая война началась не из-за европейских лунатиков (то есть германцев, французов и русских), а как следствие грамотно выстроенной комбинации англосаксов по стравливанию континентальных держав. И поражение в ней России стало следствием двойного предательства — части наших элит и союзников по Антанте, которое и привело к катастрофе Февральской революции. Россия дорого заплатила за пренебрежение уроками истории и сейчас уже не повторит прежних ошибок, не сдаст назад и не остановится на полпути.

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2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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киссинджер отдать россии донбасс затишье на фронте новый год украина переговоры запад