https://uz.sputniknews.ru/20221218/komu-nelzya-pit-kofe-30813527.html

Кому нельзя пить кофе

Кому нельзя пить кофе

В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка.

2022-12-18T08:00+0500

2022-12-18T08:00+0500

2022-12-18T08:00+0500

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кофе

здоровье

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Кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, рассказывает врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева. По ее словам, все потому, что напиток влияет на сердечный ритм. Также он нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета. Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз. Норма взрослого человека — две-три чашки в день.

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кому нельзя пить кофе полезен или вреден лучше воздержаться врач эндокринолог диетолог