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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Кому нельзя пить кофе
Кому нельзя пить кофе
В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка.
2022-12-18T08:00+0500
2022-12-18T08:00+0500
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кофе
здоровье
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Кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, рассказывает врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева. По ее словам, все потому, что напиток влияет на сердечный ритм. Также он нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета. Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз. Норма взрослого человека — две-три чашки в день.
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кому нельзя пить кофе полезен или вреден лучше воздержаться врач эндокринолог диетолог
кому нельзя пить кофе полезен или вреден лучше воздержаться врач эндокринолог диетолог

Кому нельзя пить кофе

08:00 18.12.2022
CC0 / Pixabay / Кофейные зерна в чашке
Кофейные зерна в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2022
CC0 / Pixabay /
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В определенных случаях кофе может быть полезен для здоровья, но некоторым группам людей лучше все же воздержаться от этого напитка.
Кофе вреден детям, беременным и кормящим женщинам, людям с аритмией и повышенным давлением, рассказывает врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
По ее словам, все потому, что напиток влияет на сердечный ритм. Также он нарушает усвоение лекарств от некоторых болезней, например сахарного диабета.
Употребление четырех-пяти чашек напитка в день может вызвать остеопороз. Норма взрослого человека — две-три чашки в день.
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