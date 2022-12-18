https://uz.sputniknews.ru/20221218/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-voskresene-30817463.html

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Синоптики рассказали о погоде на воскресенье

Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-12-18T10:06+0500

2022-12-18T10:06+0500

2022-12-18T10:06+0500

общество

погода

республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30260624_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b50c6da6ca1a139ace70f314e7ecc1b.jpg

ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане осадков не ожидается, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Температура по стране колеблется в пределах 5-10 градусов тепла. Ветер 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Утром возможен туман. Температура в столице страны — 8-10 градусов тепла.В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов тепла.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

синоптики рассказали о погоде на воскресенье прогноз погоды на 18 декабря узбекистан ташкент бухара фергана самарканд