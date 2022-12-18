https://uz.sputniknews.ru/20221218/sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-voskresene-30817463.html
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
2022-12-18T10:06+0500
2022-12-18T10:06+0500
2022-12-18T10:06+0500
общество
погода
республика
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В воскресенье в Узбекистане осадков не ожидается, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Температура по стране колеблется в пределах 5-10 градусов тепла. Ветер 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте без осадков. Утром возможен туман. Температура в столице страны — 8-10 градусов тепла.В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов тепла.
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синоптики рассказали о погоде на воскресенье прогноз погоды на 18 декабря узбекистан ташкент бухара фергана самарканд
синоптики рассказали о погоде на воскресенье прогноз погоды на 18 декабря узбекистан ташкент бухара фергана самарканд
Синоптики рассказали о погоде на воскресенье
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
В воскресенье в Узбекистане осадков не ожидается, лишь по Сурхандарьинской области местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Температура по стране колеблется в пределах 5-10 градусов тепла. Ветер 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает
Узгидромет.
В Ташкенте без осадков. Утром возможен туман. Температура в столице страны — 8-10 градусов тепла.
В горных районах без осадков. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 2-7 градусов тепла.