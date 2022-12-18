https://uz.sputniknews.ru/20221218/stalo-izvestno-kogda-shavkat-mirziyoev-vystupit-s-poslaniem-oliy-majlisu-30820583.html
Стало известно, когда Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису
Стало известно, когда Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису
Ожидается, что послание главы республики Олий Мажлису состоится 20 декабря.
2022-12-18T13:06+0500
2022-12-18T13:06+0500
2022-12-18T13:06+0500
политика
шавкат мирзиёев
послание президента узбекистана шавката мирзиёева олий мажлису
олий мажлис
глава государства
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Ожидается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису во вторник, 20 декабря. Об этом сообщил журналист Хайрулла Нуриддинов в программе "Менимча". Напомним, предыдущее послание президента Олий Мажлису прошло 29 декабря 2020 года. Оно является важнейшим событием в политической жизни страны. В ходе послания, которое стало традиционным с 2017 года, глава государства обозначает основные показатели года, цели и задачи на следующий год.На мероприятии присутствуют депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, руководители госорганизаций, представители общественности.
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стало известно когда шавкат мирзиёев выступит с посланием олий мажлису ожидается что послание главы республики олий мажлису состоится 20 декабря 2022
стало известно когда шавкат мирзиёев выступит с посланием олий мажлису ожидается что послание главы республики олий мажлису состоится 20 декабря 2022
Стало известно, когда Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису
Ожидается, что послание главы республики Олий Мажлису состоится 20 декабря.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Ожидается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с посланием Олий Мажлису во вторник, 20 декабря. Об этом сообщил журналист Хайрулла Нуриддинов в программе "Менимча".
"Ежегодное послание, в котором будут озвучены важнейшие приоритеты развития страны, ожидается во вторник (20 декабря — Sputnik). В этот день, конечно же, нас ждет много новостей", — рассказал журналист.
Напомним, предыдущее послание президента Олий Мажлису прошло 29 декабря 2020 года. Оно является важнейшим событием в политической жизни страны. В ходе послания, которое стало традиционным с 2017 года, глава государства обозначает основные показатели года, цели и задачи на следующий год.
На мероприятии присутствуют депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, руководители госорганизаций, представители общественности.