https://uz.sputniknews.ru/20221218/tyajeloatlety-iz-uzbekistana-zavoevali-pyat-medaley-na-chempionate-mira-30829736.html

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира

Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира

В общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены заняли шестое место.

2022-12-18T19:04+0500

2022-12-18T19:04+0500

2022-12-18T19:04+0500

спорт

узбекистан

тяжелая атлетика

спортсмен

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медаль

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Колумбии завершился чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди взрослых. По итогам турнира сборная Узбекистана завоевала пять медале. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов, выступавший в весовой категории до 109 кг, завоевал золотые награды во всех видах упражнений. Турсуной Джабборова (-87 кг) заняла второе место в рывке и третье по сумме двух упражнений.Таким образом, на счету сборной республики три золотых медали, а также одна серебряная и одна бронзовая награды. В общекомандном зачёте тяжелоатлеты из Узбекистана показали шестой результат. Среди мужчин узбекистанцы заняли четвёртое место.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

тяжелоатлеты из узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира в общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены заняли шестое место