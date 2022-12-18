https://uz.sputniknews.ru/20221218/tyajeloatlety-iz-uzbekistana-zavoevali-pyat-medaley-na-chempionate-mira-30829736.html
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира
В общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены заняли шестое место.
2022-12-18T19:04+0500
2022-12-18T19:04+0500
2022-12-18T19:04+0500
спорт
узбекистан
тяжелая атлетика
спортсмен
медали
медаль
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Колумбии завершился чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди взрослых. По итогам турнира сборная Узбекистана завоевала пять медале. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов, выступавший в весовой категории до 109 кг, завоевал золотые награды во всех видах упражнений. Турсуной Джабборова (-87 кг) заняла второе место в рывке и третье по сумме двух упражнений.Таким образом, на счету сборной республики три золотых медали, а также одна серебряная и одна бронзовая награды. В общекомандном зачёте тяжелоатлеты из Узбекистана показали шестой результат. Среди мужчин узбекистанцы заняли четвёртое место.
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тяжелоатлеты из узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира в общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены заняли шестое место
тяжелоатлеты из узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира в общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены заняли шестое место
Тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали пять медалей на чемпионате мира
В общекомандном зачёте узбекистанские спортсмены заняли шестое место. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. В Колумбии завершился чемпионат мира по тяжёлой атлетике среди взрослых. По итогам турнира сборная Узбекистана завоевала пять медале. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, узбекистанский тяжелоатлет Руслан Нурудинов, выступавший в весовой категории до 109 кг, завоевал золотые награды во всех видах упражнений. Турсуной Джабборова (-87 кг) заняла второе место в рывке и третье по сумме двух упражнений.
Таким образом, на счету сборной республики три золотых медали, а также одна серебряная и одна бронзовая награды. В общекомандном зачёте тяжелоатлеты из Узбекистана показали шестой результат. Среди мужчин узбекистанцы заняли четвёртое место.