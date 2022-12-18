https://uz.sputniknews.ru/20221218/uzbekistanskie-karatisty-shturmuyut-chempionat-azii-wkf--foto-30820287.html
Узбекистанские каратисты штурмуют чемпионат Азии WKF – фото
Узбекистанские каратисты штурмуют чемпионат Азии WKF – фото
В субботу в Ташкенте определили победителей и призёров среди спортсменов в возрастных категориях 16-17, 18-21 лет, а также в пара-каратэ.
2022-12-18T15:04+0500
2022-12-18T15:04+0500
2022-12-18T15:04+0500
спорт
чемпионат азии
каратэ
узбекистан
ташкент
победители
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Узбекистанские спортсмены завоевали девять медалей на континентальном первенстве по каратэ WKF. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что в Ташкенте прошла официальная церемония открытия континентального первенства по каратэ WKF. В мероприятии, организованном в спортивном комплексе "Юнусабад", приняли участие глава Азиатской федерации каратэ генерал-майор Насир Аль Разуки, министр Развития спорта Адхам Икрамов, Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, заместитель председателя Комитета Шерзод Ташматов, официальные лица Национальной федерации каратэ Узбекистана во главе с Рашидом Талиповым.Так, в субботу в соревнованиях определили победителей и призёров среди спортсменов в возрастных категориях 16-17, 18-21 лет, а также в пара-каратэ. По итогам поединков сборная Узбекистана завоевала одну золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей.
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узбекистанские каратисты штурмуют чемпионат азии wkf в субботу в ташкенте определили победителей и призёров среди спортсменов в возрастных категориях 16 17 18 21 лет а также в пара каратэ юнусабад стадион купить билеты
узбекистанские каратисты штурмуют чемпионат азии wkf в субботу в ташкенте определили победителей и призёров среди спортсменов в возрастных категориях 16 17 18 21 лет а также в пара каратэ юнусабад стадион купить билеты
Узбекистанские каратисты штурмуют чемпионат Азии WKF – фото
В субботу в Ташкенте определили победителей и призёров среди спортсменов в возрастных категориях 16-17, 18-21 лет, а также в пара-каратэ.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik.
Узбекистанские спортсмены завоевали девять медалей на континентальном первенстве по каратэ WKF. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что в Ташкенте прошла официальная церемония открытия континентального первенства по каратэ WKF. В мероприятии, организованном в спортивном комплексе "Юнусабад", приняли участие глава Азиатской федерации каратэ генерал-майор Насир Аль Разуки, министр Развития спорта Адхам Икрамов, Генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов, заместитель председателя Комитета Шерзод Ташматов, официальные лица Национальной федерации каратэ Узбекистана во главе с Рашидом Талиповым.
Так, в субботу в соревнованиях определили победителей и призёров среди спортсменов в возрастных категориях 16-17, 18-21 лет, а также в пара-каратэ. По итогам поединков сборная Узбекистана завоевала одну золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей.