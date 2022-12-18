https://uz.sputniknews.ru/20221218/vrach-nazvala-alternativu-mayonezu-dlya-zapravki-novogodnix-salatov-30832836.html
Врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов
Врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов
Чем можно заменить майонез при приготовлении новогодних блюд - читайте в нашем материале.
2022-12-18T22:05+0500
2022-12-18T22:05+0500
2022-12-18T22:05+0500
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врач
новый год
новый год
блюдо
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Любой покупной майонез очень калориен — в нем 60-70% жирности, поэтому для заправки новогодних салатов лучше использовать альтернативные варианты, считает врач-диетолог Елена Соломатина.Во-первых, можно приготовить домашний майонез. Менее калорийными вариантами станут нежирная сметана или натуральный йогурт, рассказала диетолог. "Или разбавляем любой майонез со сметаной или йогуртом хотя бы 50 на 50. Понятно, что чем больше пропорция полезного, тем он менее калорийный", — поделилась диетолог.
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врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов чем можно заменить майонез в салате салатах новогодних рецепт домашнего майонеза некалорийного полезного полезная заправка как приготовить для оливье чем можно заменить майонез при приготовлении новогодних блюд
врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов чем можно заменить майонез в салате салатах новогодних рецепт домашнего майонеза некалорийного полезного полезная заправка как приготовить для оливье чем можно заменить майонез при приготовлении новогодних блюд
Врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов
Чем можно заменить майонез при приготовлении новогодних блюд - читайте в нашем материале.
Любой покупной майонез очень калориен — в нем 60-70% жирности, поэтому для заправки новогодних салатов лучше использовать альтернативные варианты, считает врач-диетолог Елена Соломатина.
Во-первых, можно приготовить домашний майонез.
"Для этого нужно знать, если берем яйцо, из-под какой оно курицы — лучше использовать свое или перепелиное, чтобы избежать сальмонеллеза", — предупредила Соломатина.
Менее калорийными вариантами станут нежирная сметана или натуральный йогурт, рассказала диетолог.
"В нежирной сметане может быть 10-15 процентов жирности, йогурт, вообще, 5 или 2,5 процента", — отметила она.
"Или разбавляем любой майонез со сметаной или йогуртом хотя бы 50 на 50. Понятно, что чем больше пропорция полезного, тем он менее калорийный", — поделилась диетолог.