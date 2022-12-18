https://uz.sputniknews.ru/20221218/vrach-nazvala-alternativu-mayonezu-dlya-zapravki-novogodnix-salatov-30832836.html

Врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов

Врач назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов

Чем можно заменить майонез при приготовлении новогодних блюд - читайте в нашем материале.

2022-12-18T22:05+0500

2022-12-18T22:05+0500

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Любой покупной майонез очень калориен — в нем 60-70% жирности, поэтому для заправки новогодних салатов лучше использовать альтернативные варианты, считает врач-диетолог Елена Соломатина.Во-первых, можно приготовить домашний майонез. Менее калорийными вариантами станут нежирная сметана или натуральный йогурт, рассказала диетолог. "Или разбавляем любой майонез со сметаной или йогуртом хотя бы 50 на 50. Понятно, что чем больше пропорция полезного, тем он менее калорийный", — поделилась диетолог.

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