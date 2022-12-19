https://uz.sputniknews.ru/20221219/30855009.html

ЧМ-2022: путь Аргентины к третьему чемпионскому титулу

ЧМ-2022: путь Аргентины к третьему чемпионскому титулу

Игроки обеих футбольных команд выдали финал на все времена. Франция уступила Аргентине в историческом матче на чемпионате мира - 2022 19.12.2022, Sputnik Узбекистан

2022-12-19T13:17+0500

2022-12-19T13:17+0500

2022-12-19T13:55+0500

чм-2022 по футболу в катаре

футбол

катар

аргентина

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/13/30855203_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_5d1667cdd578be1bd2fee6d1ee886aad.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сборная Аргентины разгромила команду Франции в заключительном матче чемпионата мира в Катаре.Начало встречи прошло с преимуществом аргентинцев, которые буквально зажали соперника на его же половине поля.Еще до перерыва французам удалось переместить игру ближе к воротам Аргентины, но каких-то решающих моментов создать у них не вышло.Основное игровое время завершилось равным счетом 2:2, а дальше болельщиков со всего мира ждали два дополнительных тайма и серия пенальти. В основное время голы забили аргентинцы Анхель Ди Мария и Лионель Месси, а за французов дублем ответил Килиан Мбаппе.После чего в дополнительные 30 минут Месси также реализовал один гол, а у Франции снова отличился Мбаппе.Но во время пенальти аргентинские футболисты оказались намного точнее противников и игра закончилось со счетом 4:2.Таким образом, Месси помог своей команде вновь стать чемпионами мира и получить золотой трофей.Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира - ранее она побеждала на турнире в 1978 и 1986 годахКоманда Франции, победившая на предыдущем ЧМ в России в 2018 году, после проигрыша утратила чемпионский титул.Читайте также: Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу

катар

аргентина

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

футбол, катар, аргентина, франция