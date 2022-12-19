ЧМ-2022: путь Аргентины к третьему чемпионскому титулу
13:17 19.12.2022 (обновлено: 13:55 19.12.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевИгроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
© Sputnik / Григорий Сысоев
Игроки обеих футбольных команд выдали финал на все времена. Франция уступила Аргентине в историческом матче на чемпионате мира - 2022
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сборная Аргентины разгромила команду Франции в заключительном матче чемпионата мира в Катаре.
Начало встречи прошло с преимуществом аргентинцев, которые буквально зажали соперника на его же половине поля.
Еще до перерыва французам удалось переместить игру ближе к воротам Аргентины, но каких-то решающих моментов создать у них не вышло.
Основное игровое время завершилось равным счетом 2:2, а дальше болельщиков со всего мира ждали два дополнительных тайма и серия пенальти.
В основное время голы забили аргентинцы Анхель Ди Мария и Лионель Месси, а за французов дублем ответил Килиан Мбаппе.
После чего в дополнительные 30 минут Месси также реализовал один гол, а у Франции снова отличился Мбаппе.
Но во время пенальти аргентинские футболисты оказались намного точнее противников и игра закончилось со счетом 4:2.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгрок сборной Аргентины перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Игрок сборной Аргентины перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины и сборной Франции выходят на поле перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
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Игроки сборной Аргентины и сборной Франции выходят на поле перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины радуются победе в чемпионате мира по футболу.
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Игроки сборной Аргентины радуются победе в чемпионате мира по футболу.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Хулиан Альварес (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Игроки сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Хулиан Альварес (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Игрок сборной Аргентины перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
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Игроки сборной Аргентины и сборной Франции выходят на поле перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
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Игроки сборной Аргентины радуются победе в чемпионате мира по футболу.
Игроки сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Хулиан Альварес (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Таким образом, Месси помог своей команде вновь стать чемпионами мира и получить золотой трофей.
Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира - ранее она побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия чемпионата мира по футболу перед началом финального матча между сборными Аргентины и Франции.
Церемония закрытия чемпионата мира по футболу перед началом финального матча между сборными Аргентины и Франции.
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
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© AFP 2022 / Tomas Cuesta
© Sputnik / Григорий СысоевИгроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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© Sputnik / Григорий Сысоев
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкИгрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Церемония закрытия чемпионата мира по футболу перед началом финального матча между сборными Аргентины и Франции.
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© AFP 2022 / Tomas Cuesta
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© Sputnik / Григорий Сысоев
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Команда Франции, победившая на предыдущем ЧМ в России в 2018 году, после проигрыша утратила чемпионский титул.