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Футбольное международное мероприятие, посвящённое 43-летию со дня гибели членов футбольной команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2022
ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Впервые в истории мундиаль состоится в арабской стране.
https://uz.sputniknews.ru/20221219/30855009.html
ЧМ-2022: путь Аргентины к третьему чемпионскому титулу
ЧМ-2022: путь Аргентины к третьему чемпионскому титулу
Игроки обеих футбольных команд выдали финал на все времена. Франция уступила Аргентине в историческом матче на чемпионате мира - 2022 19.12.2022, Sputnik Узбекистан
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чм-2022 по футболу в катаре
футбол
катар
аргентина
франция
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сборная Аргентины разгромила команду Франции в заключительном матче чемпионата мира в Катаре.Начало встречи прошло с преимуществом аргентинцев, которые буквально зажали соперника на его же половине поля.Еще до перерыва французам удалось переместить игру ближе к воротам Аргентины, но каких-то решающих моментов создать у них не вышло.Основное игровое время завершилось равным счетом 2:2, а дальше болельщиков со всего мира ждали два дополнительных тайма и серия пенальти. В основное время голы забили аргентинцы Анхель Ди Мария и Лионель Месси, а за французов дублем ответил Килиан Мбаппе.После чего в дополнительные 30 минут Месси также реализовал один гол, а у Франции снова отличился Мбаппе.Но во время пенальти аргентинские футболисты оказались намного точнее противников и игра закончилось со счетом 4:2.Таким образом, Месси помог своей команде вновь стать чемпионами мира и получить золотой трофей.Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира - ранее она побеждала на турнире в 1978 и 1986 годахКоманда Франции, победившая на предыдущем ЧМ в России в 2018 году, после проигрыша утратила чемпионский титул.Читайте также: Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу
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футбол, катар, аргентина, франция
футбол, катар, аргентина, франция

ЧМ-2022: путь Аргентины к третьему чемпионскому титулу

13:17 19.12.2022 (обновлено: 13:55 19.12.2022)
© Sputnik / Григорий СысоевИгроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки обеих футбольных команд выдали финал на все времена. Франция уступила Аргентине в историческом матче на чемпионате мира - 2022
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Сборная Аргентины разгромила команду Франции в заключительном матче чемпионата мира в Катаре.
Начало встречи прошло с преимуществом аргентинцев, которые буквально зажали соперника на его же половине поля.
Еще до перерыва французам удалось переместить игру ближе к воротам Аргентины, но каких-то решающих моментов создать у них не вышло.
Основное игровое время завершилось равным счетом 2:2, а дальше болельщиков со всего мира ждали два дополнительных тайма и серия пенальти.
В основное время голы забили аргентинцы Анхель Ди Мария и Лионель Месси, а за французов дублем ответил Килиан Мбаппе.
После чего в дополнительные 30 минут Месси также реализовал один гол, а у Франции снова отличился Мбаппе.
Но во время пенальти аргентинские футболисты оказались намного точнее противников и игра закончилось со счетом 4:2.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгрок сборной Аргентины перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Игрок сборной Аргентины - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игрок сборной Аргентины перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины и сборной Франции выходят на поле перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Футбол. ЧМ-2022. Финальный матч - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины и сборной Франции выходят на поле перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгрок сборной Аргентины Лионель Месси
Лионель Месси - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины радуются победе в чемпионате мира по футболу.
Футбол. ЧМ-2022. Финальный матч - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины радуются победе в чемпионате мира по футболу.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Хулиан Альварес (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Футбол. ЧМ-2022. Финальный матч - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Хулиан Альварес (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Перейти в фотобанк
Игрок сборной Аргентины перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины и сборной Франции выходят на поле перед финальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины радуются победе в чемпионате мира по футболу.
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины Анхель Ди Мария, Лионель Месси и Хулиан Альварес (слева направо) в финальном матче чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Таким образом, Месси помог своей команде вновь стать чемпионами мира и получить золотой трофей.
Сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира - ранее она побеждала на турнире в 1978 и 1986 годах
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия чемпионата мира по футболу перед началом финального матча между сборными Аргентины и Франции.
Футбол. ЧМ-2022. Финальный матч - Sputnik Узбекистан
1/5
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Перейти в фотобанк
Церемония закрытия чемпионата мира по футболу перед началом финального матча между сборными Аргентины и Франции.
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
Аргентинские болельщики радуются победе сборной на ЧМ-2022 по футболу в Буэнос-Айресе - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2022 / Tomas Cuesta
© Sputnik / Григорий СысоевИгроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Игроки сборной Аргентины - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанкИгрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Grigory Sysoev
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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИгроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Футбол. ЧМ-2022. Финальный матч - Sputnik Узбекистан
5/5
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
1/5
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия чемпионата мира по футболу перед началом финального матча между сборными Аргентины и Франции.
2/5
© AFP 2022 / Tomas Cuesta
3/5
© Sputnik / Григорий Сысоев
Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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© Sputnik / Grigory Sysoev
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Игрок сборной Аргентины Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Игроки сборной Аргентины на церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу.
Команда Франции, победившая на предыдущем ЧМ в России в 2018 году, после проигрыша утратила чемпионский титул.
Читайте также: Месси больше не будет выступать на чемпионатах мира по футболу
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