Кыргызстан откроет торгпредства в Узбекистане, Турции и Китае

"Необходимо отметить, что отечественные производители, особенно малый и средний бизнес, сталкиваются со множеством проблем при экспорте продукции на внешние рынки в связи с недостаточностью информации о процедурах импорта в других странах и требованиях внешнего рынка. Возникают проблемы с поиском торговых партнеров, продвижением своей продукции. Предприниматели зачастую не имеют возможности и потенциала для проведения маркетинговых исследований по определению рынка сбыта", — говорится в релизе.