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Кыргызстан откроет торгпредства в Узбекистане, Турции и Китае
Кыргызстан откроет торгпредства в Узбекистане, Турции и Китае
Цель торговых представительств - помочь кыргызстанским производителям решать проблемы с экспортом своих товаров.
2022-12-19T18:50+0500
2022-12-19T18:50+0500
2022-12-19T18:50+0500
в мире
кыргызстан
узбекистан
турция
китай
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Министерство экономики и коммерции Кыргызстана учредило торговые представительства в Узбекистане, Китае и Турции. Соответствующее решение принял кабинет министров республики, сообщает Sputnik Кыргызстан.Как отмечает пресс-служба кабмина, целью является повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение защиты внешнеэкономических интересов страны в других государствах.Именно для решения обозначенных проблем и содействия экспорту отечественной продукции принято решение учредить торговые представительства. Опыт других стран показывает, что институт торговых представителей — достаточно эффективный механизм поддержки экспортеров, отметили в пресс-службе.Читайте также: Российская торговая сеть "Светофор" выходит на узбекистанский рынок — детали
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кыргызстан откроет торговые представительства узбекистан турция китай экспорт товаров
кыргызстан откроет торговые представительства узбекистан турция китай экспорт товаров
Кыргызстан откроет торгпредства в Узбекистане, Турции и Китае
Цель торговых представительств - помочь кыргызстанским производителям решать проблемы с экспортом своих товаров.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Министерство экономики и коммерции Кыргызстана учредило торговые представительства в Узбекистане, Китае и Турции. Соответствующее решение принял кабинет министров республики, сообщает Sputnik Кыргызстан
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Как отмечает пресс-служба кабмина, целью является повышение эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечение защиты внешнеэкономических интересов страны в других государствах.
"Необходимо отметить, что отечественные производители, особенно малый и средний бизнес, сталкиваются со множеством проблем при экспорте продукции на внешние рынки в связи с недостаточностью информации о процедурах импорта в других странах и требованиях внешнего рынка. Возникают проблемы с поиском торговых партнеров, продвижением своей продукции. Предприниматели зачастую не имеют возможности и потенциала для проведения маркетинговых исследований по определению рынка сбыта", — говорится в релизе.
Именно для решения обозначенных проблем и содействия экспорту отечественной продукции принято решение учредить торговые представительства. Опыт других стран показывает, что институт торговых представителей — достаточно эффективный механизм поддержки экспортеров, отметили в пресс-службе.