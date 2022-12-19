https://uz.sputniknews.ru/20221219/dva-rayona-stolitsy-ostalis-bez-vody-30852030.html

Два района столицы остались без воды

Два района столицы остались без воды

Питьевую воду жителям будут привозить спецтранспортом.

2022-12-19T12:29+0500

2022-12-19T12:29+0500

2022-12-19T12:29+0500

общество

вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Два района Ташкента остались без воды. Отключение коснулось Сергелийского и Янгихаетского районов.Это связано с перемещением водопровода из-за строительства подземного метрополитена, сообщает пресс-служба "Узсувтаминот".Без воды временно остались жилые дома в ряде махаллей, а также мечеть, котельная №8, пожарная часть, средняя школа №25, детский сад "Эврика", роддом №1, поликлиника, промышленные и транспортные предприятия районов.Питьевую воду жителям будут доставлять специальным транспортом, сообщили в пресс-службе.Читайте также: С 1 января счетчики воды будут менять за счет АО "Узсувтаминот"

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