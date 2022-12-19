https://uz.sputniknews.ru/20221219/dva-rayona-stolitsy-ostalis-bez-vody-30852030.html
Два района столицы остались без воды
Два района столицы остались без воды
Питьевую воду жителям будут привозить спецтранспортом.
2022-12-19T12:29+0500
2022-12-19T12:29+0500
2022-12-19T12:29+0500
общество
вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Два района Ташкента остались без воды. Отключение коснулось Сергелийского и Янгихаетского районов.Это связано с перемещением водопровода из-за строительства подземного метрополитена, сообщает пресс-служба "Узсувтаминот".Без воды временно остались жилые дома в ряде махаллей, а также мечеть, котельная №8, пожарная часть, средняя школа №25, детский сад "Эврика", роддом №1, поликлиника, промышленные и транспортные предприятия районов.Питьевую воду жителям будут доставлять специальным транспортом, сообщили в пресс-службе.Читайте также: С 1 января счетчики воды будут менять за счет АО "Узсувтаминот"
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узбекистан ташкент отключение воды сергелийский янгихаетский район строительство метро
узбекистан ташкент отключение воды сергелийский янгихаетский район строительство метро
Два района столицы остались без воды
Питьевую воду жителям будут привозить спецтранспортом.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Два района Ташкента остались без воды. Отключение коснулось Сергелийского и Янгихаетского районов.
Это связано с перемещением водопровода из-за строительства подземного метрополитена, сообщает
пресс-служба "Узсувтаминот".
Без воды временно остались жилые дома в ряде махаллей, а также мечеть, котельная №8, пожарная часть, средняя школа №25, детский сад "Эврика", роддом №1, поликлиника, промышленные и транспортные предприятия районов.
Питьевую воду жителям будут доставлять специальным транспортом, сообщили в пресс-службе.