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https://uz.sputniknews.ru/20221219/dva-rayona-stolitsy-ostalis-bez-vody-30852030.html
Два района столицы остались без воды
Два района столицы остались без воды
Питьевую воду жителям будут привозить спецтранспортом.
2022-12-19T12:29+0500
2022-12-19T12:29+0500
общество
вода
отключение воды
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Два района Ташкента остались без воды. Отключение коснулось Сергелийского и Янгихаетского районов.Это связано с перемещением водопровода из-за строительства подземного метрополитена, сообщает пресс-служба "Узсувтаминот".Без воды временно остались жилые дома в ряде махаллей, а также мечеть, котельная №8, пожарная часть, средняя школа №25, детский сад "Эврика", роддом №1, поликлиника, промышленные и транспортные предприятия районов.Питьевую воду жителям будут доставлять специальным транспортом, сообщили в пресс-службе.Читайте также: С 1 января счетчики воды будут менять за счет АО "Узсувтаминот"
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узбекистан ташкент отключение воды сергелийский янгихаетский район строительство метро
узбекистан ташкент отключение воды сергелийский янгихаетский район строительство метро

Два района столицы остались без воды

12:29 19.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате, архивное фото
Кран в ванной комнате, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Питьевую воду жителям будут привозить спецтранспортом.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Два района Ташкента остались без воды. Отключение коснулось Сергелийского и Янгихаетского районов.
Это связано с перемещением водопровода из-за строительства подземного метрополитена, сообщает пресс-служба "Узсувтаминот".
Без воды временно остались жилые дома в ряде махаллей, а также мечеть, котельная №8, пожарная часть, средняя школа №25, детский сад "Эврика", роддом №1, поликлиника, промышленные и транспортные предприятия районов.
Питьевую воду жителям будут доставлять специальным транспортом, сообщили в пресс-службе.
Читайте также: С 1 января счетчики воды будут менять за счет АО "Узсувтаминот"
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