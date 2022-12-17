https://uz.sputniknews.ru/20221217/s-1-yanvarya-schetchiki-vody-budut-menyat-za-schet-ao-uzsuvtaminot--30796972.html

С 1 января счетчики воды будут менять за счет АО "Узсувтаминот"

С 1 января счетчики воды будут менять за счет АО "Узсувтаминот"

Спецпредприятия обязаны привозить питьевую воду для населения в случае плановых отключениях или при устранении перебоев в системе водоснабжения продолжительностью более 12 часов.

2022-12-17T09:02+0500

2022-12-17T09:02+0500

2022-12-17T10:19+0500

общество

узбекистан

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/956/09/9560949_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b0653d5fb4885e22071288dd67b10d6d.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. С 1 января 2023 года будет произведена замена просроченных счетчиков воды на новые за счет АО "Узсувтаминот" и областных предприятий водоснабжения. Об этом сообщил Акмал Муродов, руководитель информационной службы АО "Узсувтаминот" на брифинге в АОКА.Закон "О питьевом водоснабжении и отведении сточных вод" вступивший в силу с 24 октября текущего года, гарантирует обеспечение потребителей питьевой водой установленного качества в пределах норм потребления.Специализированные службы обязаны привозить воду для жителей при плановых отключениях или устранении перебоев в системе продолжительностью более 12 часов.Потребители имеют право при невыполнении организацией питьевого водоснабжения своих обязательств требовать уплаты штрафов или компенсаций.Кроме того, с 1 января при истечении срока поверки счетчиков воды их будут менять за счет средств АО "Узсувтаъминот" и территориальных предприятий водоснабжения.Кроме того запрещается ввоз и установка на территории республики приборов учета воды и их дополнительных средств, не соответствующих техническим требованиям.Начиная с 1 января 2023 года от потребителей — юридических лиц и частных предпринимателей - требуется установка современных приборов учета воды с функцией дистанционной передачи данных в территориальные предприятия водоснабжения.Читайте также: В Узбекистане предлагают запретить пропаганду ЛГБТ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан водоснабжение замена счетчиков поверка узбексувтаминот