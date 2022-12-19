https://uz.sputniknews.ru/20221219/kartiny-iz-muzeya-imeni-savitskogo-pokajut-v-podmoskove-30868831.html

Картины из Музея имени Савицкого покажут в Подмосковье

Картины из Музея имени Савицкого покажут в Подмосковье

Выставка картин русского и туркестанского авангарда из коллекции Нукусского музея пройдет в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре.

2022-12-19T15:49+0500

2022-12-19T15:49+0500

2022-12-19T15:49+0500

культура

нукус

государственный музей искусств имени игоря савицкого

подмосковье

выставка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/613/99/6139964_0:62:901:568_1920x0_80_0_0_e1304c03a938bce66789f19a7a902b9a.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Выставка российского и туркестанского авангарда из коллекции музея Нукусе пройдет в Музейно-выставочном центре РОСИЗО, сообщает РИА Новости.Выставка пройдет на одной из выставочных площадок музейно-выставочного центра – в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре. В экспозицию войдут картины разных художников, относящиеся к русскому и туркестанскому авангарду. Особую атмосферу создадут звуковые инсталляции.Коллекция Савицкого сейчас хранится в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан, который сейчас носит его имя.Планы проведения выставки авангарда, а также других экспозиций, руководство Музейно-выставочного центра РОСИЗО представило на специальных слушаниях в Министерстве культуры, посвященном планам на предстоящий год, сообщает агентство.Музей Савицкого активно сотрудничает с российскими музеями и галереями. В частности, в 2023 году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.Читайте также: Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем

нукус

подмосковье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан музей нукус игоря савицкого русский туркестанский авангард выставка московская область истра новый иерусалим