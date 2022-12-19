https://uz.sputniknews.ru/20221219/kartiny-iz-muzeya-imeni-savitskogo-pokajut-v-podmoskove-30868831.html
Картины из Музея имени Савицкого покажут в Подмосковье
Картины из Музея имени Савицкого покажут в Подмосковье
Выставка картин русского и туркестанского авангарда из коллекции Нукусского музея пройдет в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре.
2022-12-19T15:49+0500
2022-12-19T15:49+0500
2022-12-19T15:49+0500
культура
нукус
государственный музей искусств имени игоря савицкого
подмосковье
выставка
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ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Выставка российского и туркестанского авангарда из коллекции музея Нукусе пройдет в Музейно-выставочном центре РОСИЗО, сообщает РИА Новости.Выставка пройдет на одной из выставочных площадок музейно-выставочного центра – в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре. В экспозицию войдут картины разных художников, относящиеся к русскому и туркестанскому авангарду. Особую атмосферу создадут звуковые инсталляции.Коллекция Савицкого сейчас хранится в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан, который сейчас носит его имя.Планы проведения выставки авангарда, а также других экспозиций, руководство Музейно-выставочного центра РОСИЗО представило на специальных слушаниях в Министерстве культуры, посвященном планам на предстоящий год, сообщает агентство.Музей Савицкого активно сотрудничает с российскими музеями и галереями. В частности, в 2023 году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.Читайте также: Какие выставки Третьяковская галерея проведет совместно с нукусским музеем
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узбекистан музей нукус игоря савицкого русский туркестанский авангард выставка московская область истра новый иерусалим
узбекистан музей нукус игоря савицкого русский туркестанский авангард выставка московская область истра новый иерусалим
Картины из Музея имени Савицкого покажут в Подмосковье
Выставка картин русского и туркестанского авангарда из коллекции Нукусского музея пройдет в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре.
ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik.
Выставка российского и туркестанского авангарда из коллекции музея Нукусе пройдет в Музейно-выставочном центре РОСИЗО, сообщает РИА Новости
.
Выставка пройдет на одной из выставочных площадок музейно-выставочного центра – в музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре. В экспозицию войдут картины разных художников, относящиеся к русскому и туркестанскому авангарду. Особую атмосферу создадут звуковые инсталляции.
"Подобно тому, как французские импрессионисты открывали для себя Восток, русские авангардисты искали вдохновение в Средней Азии. Уже в 1960-е годы искусствовед Игорь Савицкий, активно участвовавший в археологических и этнографических исследованиях в Каракалпакстане, начал коллекционировать произведения авангарда. Всего за несколько лет Савицкий собрал одну из наиболее полных коллекций русского и туркестанского авангарда", - сообщает агентство.
Коллекция Савицкого сейчас хранится в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан, который сейчас носит его имя.
Планы проведения выставки авангарда, а также других экспозиций, руководство Музейно-выставочного центра РОСИЗО представило на специальных слушаниях в Министерстве культуры, посвященном планам на предстоящий год, сообщает агентство.
Музей Савицкого активно сотрудничает с российскими музеями и галереями. В частности, в 2023 году музей Савицкого совместно с Третьяковской галереей планируют провести выставку художника Алексея Моргунова, который был одним из первых авангардистов российского изобразительного искусства и сподвижником Казимира Малевича. Большая часть наследия художника хранится в Нукусе, и специалисты из Третьяковки помогут с реставрацией картин.
В планах двух организаций также провести выставку произведений Соломона Никритина и экспозицию "Путь на Восток", значительную часть которой будут составлять картины из собрания музея в Нукусе.
Нукусский музей был основан советским художником Игорем Савицким. Здесь хранится второе по величине в мире собрание работ русских художников 1910-1930-х годов. В коллекции музея семь тысяч картин и 20 тысяч листов графики, огромный и очень малоизученный пласт русского авангарда второй волны.